'가습기살균제 피해' 국가 책임 강화...피해자 중심 배상체계 마련

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난해 10월 31일 서울 중구에 마련된 가습기살균제 피해자 소통공간 개소식에 참석해 피해자와 인사를 나누고 있다 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲환경보건시민센터, 서울환경운동연합, 환경운동연합, 환경보건전국네트워크, 가습기살균제피해자와 유족 등이 2024년 8월 30일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 '가습기살균제 참사 계속된다, 13주기 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

정부가 가습기살균제 피해의 온전한 회복을 위해 국가 책임을 강화한 배상체계 전환을 추진하고, 참사 재발방지를 위한 살생물제품 사전승인제를 확립하는 등 국민 안전망 구축 작업을 본격화한다.27일 기후에너지환경부가 공개한 올해 환경보건 분야 업무계획에 따르면 중점 추진과제에는 가습기살균제 참사와 같은 화학물질 사고가 다시는 발생하지 않도록 하고, 국민 일상생활의 안전을 확보하기 위한 정책들이 담겼다. 크게 환경피해 사후구제 대책 실효성 강화, 화학물질사고 재발방지를 위한 관리체계 혁신, 쾌적하고 안전한 사회 실현 등 3가지다.기후부는 "국민이 체감하는 환경보건 행정으로 가습기살균제 피해 등의 문제를 근본적으로 해결하고, 화학제품 및 화학물질에 의한 화학사고를 비롯해 석면 등 환경유해인자로부터 국민의 생명과 재산을 지키기 위한 안전망을 철저하게 구축하는 방향으로 구성됐다"고 설명했다.우선 기후부는 가습기살균제 피해의 온전한 회복을 위해 국가 책임을 강화한 배상체계 전환을 추진한다. 가습기살균제 특별법 전부 개정을 통해 기존 구제급여 중심 체계를 피해자 중심의 배상체계로 바꾸고, 심의위원회 구성 및 사전 운영을 통해 개인별 배상심의 준비에 들어간다. 또 정부출연금을 조기 확보하고, 기업에 대해 분담금 완납을 유도하는 제도적 장치를 마련해 배상에 필요한 재원을 안정적으로 확보한다는 계획이다.나아가 가습기살균제와 같은 유사 화학제품 피해의 확산을 막기 위해 지난해부터 운영 중인 화학제품 피해 상시 감시·분석 시스템에 대한 법적 근거를 마련한다. 화학제품 피해가 장기간에 걸쳐 나타나는 특성을 고려, '생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률' 위반사항에 대한 공소시효 연장도 추진한다.환경오염 취약지역 회복 지원도 강화한다. 단양 시멘트 공장 주변과 주거지와 공장이 혼재된 난개발 지역 등 환경오염 취약지역에 거주하는 주민들을 대상으로 선제적 건강영향조사를 실시한다.난개발 지역 환경관리 개선 방안도 마련했다. 경기도 김포시 거물대리 일원 오염지역에 대해 친환경 도시재생 지역으로 탈바꿈하기 위한 토지이용계획 등을 수립한다. 환경유해인자 노출에 민감한 어린이 등의 건강 보호 대책으로 환경보건이용권(1인당 10만원 상당) 지급대상을 올해부터 1만1000명으로 확대를 비롯해 관련 시설개선도 추진된다.다음으로, 기후부는 가습기살균제 참사 재발방지를 위한 살생물제품 사전승인제를 확립한다. 올해 말에 유예기간이 찾아오는 살균제·살조제·살서제·살충제·기피제 등 5개 유형 살생물제품에 대해 안전성과 효능이 검증된 제품만 유통되도록 시장환경을 조성한다.생활화학제품은 안전한 제품을 제조·유통하기 위해 기업의 자발적 노력을 유도하고, 이(e)-라벨 표기 도입을 추진한다. 오는 6월부터 전성분을 공개하거나, 화학물질저감 우수제품 등은 혜택을 부여한다.불법제품 유통 감시 주체 확대도 이뤄진다. 불법제품 신고포상금 지급대상을 확대한다. 동시에 온라인유통사의 적법제품 확인 및 고지 의무를 강화해 온라인유통사 또한 관리 주체로 참여시킨다. 일상 속 고독성 물질의 시장 퇴출을 위해 유해성심사를 국민 일상에 자주 노출되는 물질, 국제적 관심물질 등에 대해 우선 실시한다. 결과에 따라 인체등유해성물질로 지정해 집중 관리한다. 화학안전 전주기 안전체계 구축을 위해 인공지능(AI) 기술을 적극 활용한다.마지막으로, 기후부는 화학사고 예방과 대응 역량을 강화하는 한편, 실내공기 오염물질, 석면 등 국민 생활과 밀접한 환경 안전 수준을 높여나간다.든든한 화학사고 예방·대응체계 구축, 이차전지·반도체 등 새로운 화학물질을 많이 사용하는 첨단산업 대상 위험성 평가 실시로 새로운 위험을 사전 차단한다. 화학물질 누출 시 조기 감지를 위한 변색페인트 활용 안전기술 개발, 확산 차단을 위한 에어커튼 기술 지원도 실시한다. 폭발성·인화성 물질에 대해서는 범부처 합동점검 등 다부처 협업을 통한 안전관리를 강화한다.국민 생활과 밀접한 환경 안전을 강화한다. 1월부터 국민들이 오래 머무는 일부 다중이용시설의 실내공기질 초미세먼지 기준을 강화(50→40μg/m3)하고, 3월부터 실내공기질 관리 수준이 우수한 다중이용시설에 대한 우수시설 지정제도를 시행하여 능동적 실내공기질 관리를 이끈다.학교 석면 등 해체·제거사업장 부실감리 방지를 위해 석면해체·제거감리인 운영 강화 세부방안을 마련한다. 어린이활동공간은 1월부터 강화된 납과 프탈레이트 기준을 시행하고, 영세시설은 기준을 준수할 수 있도록 시설 개선을 지원할 계획이다.조현수 기후부 환경보건국장은 "위험은 사전에 차단하고, 피해는 끝까지 책임지고 회복시키는 것이 환경보건 정책의 핵심"이라며 "올해는 국민이 일상에서 안전을 체감할 수 있도록 환경보건 정책을 더 촘촘히 실행력 있게 추진하겠다"고 전했다.