"수도권·재벌 위해 대전 시민 희생 강요... 송전탑 건설 백지화하라"

큰사진보기 ▲대전송전탑건설백지화대책위원회는 27일 오전 한국전력공사의 '345kV 신계룡북천안 송전선로 건설사업 노은2동 사업설명회'가 열리는 노은2동행정복지센터 앞에서 기자회견을 열고 "수도권과 재벌기업을 위해 지역주민을 희생시키는 송전선로 건설 계획을 백지화하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"아이를 가장 많이 키우는 지역에 송전탑 세우는 게 국가 정책입니까?"

AD

큰사진보기 ▲대전송전탑건설백지화대책위원회는 27일 오전 한국전력공사의 '345kV 신계룡북천안 송전선로 건설사업 노은2동 사업설명회'가 열리는 노은2동행정복지센터 앞에서 기자회견을 열고 "수도권과 재벌기업을 위해 지역주민을 희생시키는 송전선로 건설 계획을 백지화하라"고 촉구했다. 사진은 주민발언을 하고 있는 노은3동 주민 홍혜진 씨. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전송전탑건설백지화대책위원회는 27일 오전 한국전력공사의 '345kV 신계룡북천안 송전선로 건설사업 노은2동 사업설명회'가 열리는 노은2동행정복지센터 앞에서 기자회견을 열고 "수도권과 재벌기업을 위해 지역주민을 희생시키는 송전선로 건설 계획을 백지화하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전송전탑건설백지화대책위원회는 27일 오전 한국전력공사의 '345kV 신계룡북천안 송전선로 건설사업 노은2동 사업설명회'가 열리는 노은2동행정복지센터 앞에서 기자회견을 열고 "수도권과 재벌기업을 위해 지역주민을 희생시키는 송전선로 건설 계획을 백지화하라"고 촉구했다. 사진은 사업설명회 장면. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전 유성구 노은2동행정복지센터 앞. 아이 키우기 좋은 환경이라서 선택한 대전 노은동에 11년째 거주하고 있다는 주민의 화난 목소리가 울려 퍼졌다.대전송전탑건설백지화대책위원회(아래 대책위)는 27일 오전 한국전력공사의 '345kV 신계룡북천안 송전선로 건설사업 노은2동 사업설명회'가 열리는 노은2동행정복지센터 앞에서 '대전 송전선로 건설 중단 촉구 기자회견'을 개최했다.지난해 10월 1일 국무총리가 주재한 제1차 국가기간전력망확충위원회는 전국 3855km 규모의 99개 송·변전선 건설 계획을 일괄 승인했다. 이에 따라 호남 지역에서 생산된 전력을 용인 반도체 국가산업단지로 보내기 위한 중간 기점으로, 신계룡~북천안 345kV 송전선로(약 62km)가 대전 서구 기성·관저2동과 유성구 진잠·학하·노은1·2·3동을 관통하게 됐다.현재 한국전력공사는 입지선정위원회가 선정한 '최적 경과 대안'을 놓고 각 지역에서 주민설명회를 진행 중이며, 오는 6월 최적노선이 확정되면 실시계획승인을 거쳐 2031년 12월 준공을 목표로 하고 있다.그러나 송전선로가 지나는 충남 논산·계룡·공주·천안, 대전 서구·유성구, 세종시, 충북 청주시 주민들과 관련 단체들은 이 사업이 수도권과 재벌 대기업을 위한 전력 공급을 목적으로 지역 주민의 건강과 삶터를 희생시키는 '에너지 식민지 사업'이라며 전면 백지화를 요구하고 있다.이날 기자회견에서도 송전선로 건설 계획 백지화를 요구하는 지역 주민과 시민단체·정당의 목소리가 터져 나왔다. 이들은 송전선로는 지역 주민의 생존권을 위협함에도 불구하고, 주민도 모른 채 입지선정위원회가 가동되고, 송전선로 노선이 결정됐다고 주장했다. 특히, 이날 열리는 주민설명회가 이미 모든 것을 결정해 놓고 형식적으로 진행되는 주민설명회라며 이들은 분개했다.이날 첫 발언에 나선 노은3동 주민 홍혜진씨는 대전으로 이주해 11년째 거주 중인 주민의 입장에서 송전선로 계획이 가져올 삶의 파괴를 조목조목 짚었다.홍 씨는 "저는 서울에서 대전으로 내려온 지 11년째인데, 이유는 자연환경이 좋고, 학교와 유치원, 어린이집이 잘 갖춰진 곳에서 아이를 키울 수 있다고 믿었기 때문이었다"며 "그런데 국가 정책이라는 이름으로 어느 날 갑자기 뒤통수를 맞을 것이라고는 상상조차 하지 못했다"고 말했다.이어 "유성구는 대전 5개 구 가운데 유일하게 인구가 4.5% 증가한 곳인데, 아이를 가장 많이 키우는 이 지역 5개 동에 송전탑을 세우기 위해 2년 전부터 조용히 준비해 왔다는 사실을 알고 무너질 수밖에 없었다"며 "입지선정위원회와 관련해 단 한 장의 안내문도 받은 적이 없는데, 어느 날 갑자기 국가사업이니 무조건 진행하겠다는 설명을 듣게 됐다"고 토로했다.홍 씨는 또 "이 전기는 대전 시민을 위한 것이 아니라 수도권과 대기업을 위한 것인데, 저에게 돌아오는 이익은 단 하나도 없다"며 "지산지소(地産地消, 지역에서 만든 것을 지역에서 소비한다) 원칙을 무시한 채 지역에서 만든 에너지를 수도권으로 가져가는 구조 자체에 분노하지 않을 수 없다"고 강조했다. 그러면서 "선정 과정부터 절차까지 모두 잘못됐기 때문에 저는 전면 백지화를 요구한다"고 밝혔다.두 번째 주민 발언에 나선 유성구 안산동 주민 A씨는 55년 동안 농사를 지어온 삶의 터전이 송전탑으로 위협받고 있다고 호소했다.A씨는 "예전에도 작은 송전탑이 들어올 때 이유도 모른 채 지나갔는데, 이번에 또 들어온다는 이야기를 듣고 정말 말도 안 된다고 생각했다"며 "땅값 문제를 떠나 아이들과 함께 살아가는 데 엄청난 지장이 생길 것이 분명하다"고 말했다.이어 "전기가 흐르는 동안 얼마나 많은 피해가 발생할지 알 수 없고, 다른 곳으로 옮기려 해도 땅은 팔리지 않을 것이며, 여기서 계속 살아도 피해를 감수해야 하는 상황"이라며 "우리는 단 한 번도 제대로 설명을 들은 적이 없는데, 이제 알게 된 이상 절대 찬성할 수 없다"고 목소리를 높였다.그러면서 "한전에서 하는 일이라고 해도 농민과 시민의 삶을 먼저 생각해야 하는 것 아니냐"며 "산골에 산다고 해서 무시당하는 느낌을 받았고, 불쾌감이 너무 크다. 왜 우리가 이런 피해를 감당해야 하느냐"고 반문했다.연대발언에 나선 송순옥 대전충남녹색연합 공동대표는 초고압 송전선로 사업이 "국가 전력망 확충이라는 명분 아래 재벌 대기업의 이윤을 위해 지역 주민의 생존권과 환경권을 희생시키는 구조"라고 지적한 뒤, "반도체 산업이 막대한 전력과 물을 소비하며 기후위기와 불평등을 심화시키고 있다. 송전탑 반대는 단순한 지역 민원이 아니라 성장주의와 에너지 식민 구조에 맞서는 싸움"이라고 강조했다.신윤실 대전민중의힘 집행위원장은 경남 밀양 송전탑 사태를 언급하며 "국가라는 이름으로 추진된 송전탑이 주민들의 삶과 공동체를 어떻게 파괴했는지 우리는 이미 경험했다"고 말했다. 이어 "이번 송전선로 역시 수도권과 재벌의 이익을 위해 지역을 희생시키는 구조"라며 "대전 시민의 힘으로 반드시 백지화해야 한다"고 주장했다.이들은 또 기자회견문을 통해 "이번 주민설명회는 이미 정해진 결론을 통보하는 요식행위에 불과하다. 한전은 '의견을 듣겠다'고 말하지만, 이미 경과 대역을 결정해 놓고 주민들을 들러리 세우고 있다"며 "경과 대역 결정 과정에서 주민들에게 실질적인 설명과 동의를 구하는 절차는 없었으며, 오늘 설명회는 갈등의 책임을 주민에게 전가하기 위한 명분 쌓기에 불과하다"고 비판했다.아울러 이들은 "대전시민은 수도권과 재벌의 이익을 위한 '에너지 식민지'가 아니다"라고 선언하며 "신계룡북천안 송전선로는 대전에서 사용하는 전력이 아니라, 수도권과 용인 반도체 국가산단으로 전기를 보내기 위한 것이다. 지역의 자연환경과 주민의 건강권, 재산권을 파괴하면서까지 수도권 집중 구조를 고착화하는 이 사업은 명백한 지역 약탈적 행위"라고 주장했다.그러면서 대책위는 한국전력공사와 정부, 유성구를 향해 ▲ 신계룡–북천안 345kV 송전선로 건설 계획 즉각 중단 ▲ 형식적 주민설명회 중단과 수도권 전력 집중 구조 전면 재검토 ▲ 입지선정위원회 운영 전면 공개 ▲ 유성구의 명확한 반대 입장 표명을 촉구했다.한편, 이날 열린 사업설명회에서 한전 측의 설명을 들은 주민들은 "수도권 반도체 산업을 위해 건설되는 송전탑으로 인해 왜 대전 노은 주민들이 피해를 떠안아야 하느냐", "꼭 필요하다면 유성지역은 모두 지중화 방식으로 건설해 달라", "노은 지역은 7만 명이 거주하는 지역인데, 왜 인구밀집 지역에 송전탑을 건설하느냐"는 등 송전탑 건설을 반대하는 의견을 집중 제시했다.