여한구 통상교섭본부장도 미국으로... 청와대 "차분히 대응할 것"

여한구 통상교섭본부장도 조만간 미국을 방문해 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표를 만나기로 했다. 트럼프 도널드 미 대통령이 27일 자신의 SNS 계정인 트루스소셜을 통해 한국산 자동체 관세를 다시 25%로 인상한다고 한 데 따른 조치 중 하나다(관련기사: 트럼프, 한국 관세 15%→25% 재인상 선언... 대미투자법 처리 압박 https://omn.kr/2gu11
).
청와대는 이날 오전 김용범 정책실장·위성락 안보실장 주재로 대미통상현안 회의를 열어 트럼프 대통령의 돌발적인 관세인상 발표 관련 상황을 점검하고, 여 본부장 방미 등의 대응 계획을 논의했다. 특히 방위사업 수주 지원을 위해 캐나다에 체류 중인 강훈식 비서실장과 김정관 산업통상부 장관도 유선으로 회의에 함께 했다.
강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 "이날 회의에서 참석자들은 관세협상 후속조치로 추진 중인 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안'(이하 대미투자특별법) 진행상황을 점검했다"고 밝혔다.
이어 "김정관 장관은 캐나다 일정이 종료되는대로 미국을 방문하여 하워드 러트닉 미 상무장관과 관련 내용을 논의하기로 했으며 여한구 본부장도 조만간 미국을 방문하여 제이미슨 그리어 USTR 대표와 협의하기로 했다"고 덧붙였다.
무엇보다 청와대는 이번 관세인상 관련 미 정부의 공식행정 절차가 아직 없다는 점을 주목하고 있다.
이미 한미 양국이 지난해 10월 합의 당시 대미투자특별법의 한국 국회 제출(발의) 시점을 기준으로 관세 소급 인하를 합의했던 만큼, 대미투자특별법의 한국 국회 처리 지연을 문제 삼은 트럼프 대통령의 진짜 의도가 무엇인지 파악하는 게 우선이라는 입장이다.
이에 대해 강 대변인은 "관세인상은 연방 관보 게재 등 행정조치가 있어야 발효되는 만큼, 우리 정부는 관세합의 이행 의지를 미 측에 전달하는 한편 차분하게 대응해나갈 계획"이라고 밝혔다.