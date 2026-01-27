박형준·박완수, 부산신항서 '행정통합' 공동입장 낸다

큰사진보기 ▲지난 2024년 6월 17일 부산에서 만나 행정통합 공론화 등 추진 관련 합의문을 발표한 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사. ⓒ 부산시 관련사진보기

AD

박형준 부산시장과 박완수 경남도지사가 부산신항에서 행정통합 관련 공식 입장문을 발표한다. 시청사나 도청사가 아닌 두 행정구역이 맞닿아 있는 신항을 선택하면서 통합 추진에 무게가 기운 것으로 보이는데, 방법과 시기 등에 관심이 쏠린다.부산시는 "내일인 28일 오전 10시 30분 부산신항에서 대정부 건의안을 포함한 행정통합 공동 입장문을 발표할 계획"이라고 27일 밝혔다. 현장엔 두 광역단체장 외에 부산과 경남연구원장도 배석해 기자들의 질의응답에 함께한다.부산시는 부산신항을 행사 장소를 정한 것에 대해 상징성을 부여했다. 시 자치행정과 관계자는 "북극항로 개척 등의 핵심 시설인 부산신항에서 부산과 경남이 새로운 미래를 열겠다는 의미"라고 말했다.앞서 부산경남 행정통합 공론화위는 숙의 결과와 시도민 여론을 토대로 박형준 시장과 박완수 지사에게 "행정통합 추진이 필요하다"라는 최종 의견서를 전달했다. 이를 받아 든 두 광역단체도 상향식 방침을 지켜나가겠다고 응답했다.이번 발표에선 화두로 떠오른 부울경 행정통합에 대한 박 시장과 박 도지사의 공식 의견도 확인할 전망이다. 앞서 김민석 국무총리의 지원책 발표에 더불어민주당 부울경 시도당 위원장도 "6월 지방선거에서 통합을 완수하자"라고 제안을 던졌다. 타 시도 경쟁 상황에서 떡시루만 바라고 있을 때가 아니라는 지적이었다.이는 국민의힘 단체장들이 단순 재정 지원보단 제도 개선이 우선이라고 강조한 까닭이다. 그는 지역 언론과 인터뷰에서 "떡을 주는 게 아니라 떡시루를 주는 방식, 즉 제도로 보장해야지 유인책만으론 지속가능하지도 않고 지방분권 취지에도 맞지 않는다"라며 정부와 각을 세웠다. 박 도지사 또한 연방제에 준하는 자치권, 자율권을 요구해왔다.지방분권 단체는 속도가 아닌 제대로 된 통합 과정에 힘을 싣는 모양새다. 과거 마창진(마산·창원·진해) 통합처럼 주민투표 없이 하향식으로 간다면 부작용이 클 수 있다고 우려한다. 27일 부산시의회를 찾아 정부와 지자체가 분권형 광역행정통합 추진협의회, 관련 TF를 구성을 제안한 것도 이러한 이유에서다.과속을 경계한 지방분권균형발전부산시민연대·(사)분권균형은 "광역행정통합을 둘러싸고 정치적인 긴장과 갈등의 조짐이 일부 드러나고 있어 걱정스럽다"라며 "6월 선거와 통합을 완성하느냐를 기준으로 순위 경쟁을 해선 안 된다"라고 꼬집었다. 이들 단체는 "지역 여론의 동의가 가능한 곳은 그렇게 하되, 선거 이후 지속적인 논의를 이어 나갈 필요가 있다. 이를 위한 초당적 공동선언 등이 뒤따라야 한다"라고 당부했다.