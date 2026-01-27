이스라엘 마지막 인질 유해 송환, 종전 2단계 협상은 언제

큰사진보기 ▲2026년 1월 26일 이스라엘 텔아비브에서, 가자지구에 억류돼 있던 마지막 이스라엘 인질 란 그빌리(Ran Gvili)의 유해를 실은 이스라엘 경찰 호송차가 국립 법의학 센터에 도착하고 있다. EPA/ATEF SAFADI ⓒ 연합뉴스 = EPA 관련사진보기

26일(현지시간) 이스라엘군은 가자지구에 억류되어 있다 숨진 란 그빌리의 유해를 확인했다고 밝혔다. 아비차이 아드라이 이스라엘군 대변인은 성명을 통해 "이스라엘 경찰과 군과의 협력으로 국립포렌식의학센터가 신원 확인 작업을 끝낸 후 그빌리의 가족에게 유해가 돌아왔음을 전했다"고 밝혔다. 그러면서 "이것으로 가자지구에 억류된 모든 인질의 송환이 이뤄졌다"고 확인했다.한편 가자지구의 알 아크사 순교자 병원은 성명을 통해 이스라엘이 마지막 인질 유해 송환이 이뤄진 뒤 9명의 팔레스타인 구금자들을 돌려보냈다고 밝혔다. 이로써 1단계 휴전에서 하마스에게 부과된 가장 중요한 의무 중 하나였던 251명 인질 중 나머지인 생존 인질 20명과 사망 인질 28명의 유해 송환이 모두 끝났다.살아있거나 사망한 모든 이스라엘 인질의 송환과 그에 따른 250명 이상의 팔레스타인 죄수 및 1700명 이상 구금자의 귀환은 1단계 휴전의 기본이행 사항이었다. 이에 따라 이스라엘은 휴전 직후 약 2000명의 팔레스타인 죄수 및 구금자를 석방했는데 여기에는 이스라엘 감옥에서 사망한 팔레스타인 수감자의 시신도 포함됐다. 작년 11월 18일 이스라엘인권의사회(PHRI)는 최소 94명의 시신에서 고문과 학대의 흔적이 발견됐다는 보고서를 냈고 이에 대한 국제사회의 비난이 높아지기도 했다.마지막 인질 유해의 송환으로 이제 휴전 합의와는 다르게 그동안 모든 인질 송환 완료를 요구하며 휴전 합의를 이행하지 않았던 이스라엘에 대한 하마스와 국제 구호단체들의 압박이 거세어질 것으로 보인다. 2025년 10월 10일 미국이 중재한 이스라엘과 하마스 간 휴전 합의의 가장 중요하고 시급한 내용 중 하나는 가자지구에 대한 이스라엘의 구호품 반입 제한 철회와 그에 따른 인도주의 재난 상황의 완화였다. 그러나 이스라엘은 모든 인질의 완전한 송환이 이뤄지지 않았다며 휴전 합의와는 다르게 구호품 반입을 계속 제한해왔다.하마스는 이스라엘군의 그빌리 유해 확인 발표 후 성명을 내고 "확실하고 책임 있는 방식으로 (하마스의) 모든 의무가 이행됐다"고 강조하며 이스라엘의 휴전 합의 이행을 촉구했다. 하마스는 "이스라엘은 이제 어떤 감축 조치나 지체 없이 휴전 합의 사항 이행을 완수해야 하고 합의에 따른 모든 의무를 준수해야 한다"고 강조했다.여기에서 하마스가 강조하는 의무 중 하나는 가자지구를 세계와 연결하는 통로이자 구호물자 반입의 기점인 이집트와 가자지구 간 국경에 있는 라파 국경검문소(Rafa Crossing)의 완전한 개방이다. 이스라엘은 가지지구 전쟁 이후 이곳을 통한 구호물자 이동을 강력하게 제한했고 2024년 5월 이후에는 거의 완전히 폐쇄했다. 휴전 합의에는 제한 없는 구호품 반입과 함께 이곳의 재개방이 포함되어 있었지만 이스라엘은 모든 인질의 송환 조건을 제시하며 계속 개방을 미뤄왔다.휴전 상황에서도 가자지구 주민들의 상황이 크게 개선되지 않고 있는 가장 큰 이유는 이스라엘의 구호물자 반입 제한 조치 때문이다. 휴전이 발효되고 10여 일이 지난 뒤 유엔은 휴전 협상에서 하루 600대 정도의 구호품 트럭 반입이 합의됐지만 여전히 200-300대의 트럭만이 반입되고 있다고 밝혔다. 또한 11월 초 가자지구 미디어국은 휴전 이후 하루 평균 171대의 트럭이 반입됐다고 밝혔다. 합의된 양에 현저히 부족한 것으로 이런 상황은 여전히 개선되지 않고 있다. 26일 알자지라는 휴전 이후 하루 평균 230대 정도의 트럭이 가자지구에 반입됐다고 보도했다.25일 네타냐후 이스라엘 총리 사무실은 "유해 발굴 작업이 끝나면 철저한 검문을 거쳐 보행자들에게만 라파 국경검문소를 제한적으로 다시 열 것을 미국과 합의했다"고 밝혔다. 하지만 이는 여전히 구호품 트럭들의 가자지구 진입은 제한한다는 의미고 휴전 합의 내용과는 다른 것이어서 논란이 예상된다.인질 유해 송환 완결과 함께 이제 세계의 관심은 가자지구 종전을 위한 2단계 평화 협상의 시작에 쏠리고 있다. 14일 트럼프 대통령의 스티브 위트코프 특사는 사회관계망을 통해 가자지구 종전을 위한 2단계 평화 협상을 시작할 것이라고 밝혔다. 그는 2단계 협상에서 다룰 문제로 "(가자지구를) 과도 통치할 전문적인 팔레스타인 행정부의 수립, 하마스의 무장해제, 가자지구 재건" 등을 언급했다. 그러면서 "목표는 하마스를 대체하고 평화를 원하는 새로운 정부의 수립"이라고 밝혔다.이에 대응해 15일 하마스 지도부와 가자지구의 다른 정파 대표들은 이집트 카이로에서 2단계 평화 협상에 대해 논의했다. 이에 대해 익명의 하마스 지도부 측근은 알자지라에 논의의 초점이 라파 국경검문소 재개방과 이스라엘군 철수 문제 등에 맞춰졌다고 밝혔다. 이는 현재 가자지구 상황 개선을 위해 라파 국경검문소 재개방 문제가 가장 중요한 현안 중 하나이며 이에 대한 하마스 측의 기대가 크다는 점을 말해준다. 그러나 이스라엘이 계속 구호품 트럭에 대한 개방을 거부한다면 이는 1단계 휴전 합의를 완전히 이행하지 않는 것을 의미하고 결국 2단계 협상 시작에 지장을 줄 수 있을 것으로 보인다.2단계 협상에서 다룰 내용은 이미 1단계 협상 때 공개된 것처럼 미국이 제안한 20개 항의 평화구상이다. 여기에는 하마스 무장해제, 이스라엘군의 완전 철수, 가자지구를 통치할 임시 행정기관의 수립, 국제안정화군(ISF) 파견 등 복잡하고 민감한 문제가 포함되어 있다. 그러나 이런 문제를 어떤 기구가 어떻게 다룰지에 대한 논의가 거의 이뤄지지 않은 가운데 이제는 변수까지 생겼다.평화구상에서 미국은 종전 후 가자지구를 통치할 과도기구로 평화위원회(Board of Peace)의 수립을 제안했고 이 구상은 작년 11월 유엔 안보리 결의안으로 채택됐다. 그러나 22일 스위스 다보스에서 출범한 평화위원회(Board of Peace) 헌장에는 가자지구가 언급되어 있지 않았다. 또한 트럼프 대통령은 평화위원회 수립의 목적이 국제 분쟁 문제를 다루고 점차 유엔의 역할과 기능을 대체하는 것이라고 밝혔다. 평화위원회의 이런 정체성 변화는 미국의 가자지구 평화구상과는 다르게 가자지구 문제를 다룰 명확한 기구가 존재하지 않음을 의미한다.물론 가자지구 전쟁 종전과 재건 문제 또한 국제 분쟁과 관련된 것이므로 평화위원회에서 다룰 수 있다. 그러나 평화위원회가 현재 트럼프 대통령 개인의 욕심과 그에 동조하는 국가들과 인사들로 구성되어 있다는 점을 감안하면 유엔과 결의안에 찬성표를 던진 국가들의 의도와는 다르게 가자지구 종전 문제를 다룰 수도 있음을 의미한다. 유엔 결의안에는 "(팔레스타인 자치기구의) 개혁 프로그램이 성실하게 이행되고 가자지구의 재개발이 진전된 이후 마침내 팔레스타인 자결(self-determination)과 국가지위(statehood)로의 신뢰할만한 경로를 위한 조건이 자리잡게 될 것"이라는 내용이 포함됐다.이런 우려를 제기하게 만드는 이유는 두 가지다. 하나는 이스라엘의 평화위원회 참여다. 가자지구 전쟁의 당사자이자 대량학살(genocide)을 저지른 이스라엘이 평화위원회를 통해 가자지구 미래에 발언권을 행사하는 건 공정하지 않기 때문이다. 또 다른 이유는 미국과 트럼프 대통령의 핵심 관심사가 가자지구 재건이 아니라 '재개발'에만 쏠려있는 것 같다는 의심 때문이다.평화위원회 헌장에는 가자지구가 언급되지 않았지만 다보스의 서명식에서 미국은 화려한 휴양지 및 관광지로 재개발된 가자지구의 미래 청사진을 발표했다. 트럼프 대통령은 "우리는 가자지구에서 성공할 것이고 멋진 일을 지켜볼 수 있을 것"이라고 말했다. 이 행사에서 미국과 트럼프 대통령은 작년 8월 29일 워싱턴포스트를 통해 처음 보도된 가자지구를 '가자 리비에라(Gaza Riviera)'로 재개발하는 계획을 공식화했다. 이는 미국과 트럼프 대통령이 과연 가자지구 주민들을 위한 종전과 재건을 위해 진정성을 가지고 2단계 협상을 중재할 것인지 의구심을 가지게 만든다.가자지구 전쟁 종전은 반드시 필요하고 미국의 발표대로 2단계 협상은 어떤 방식으로든 시작될 것으로 보인다. 그러나 여러 가지 이유로 시작 시점 및 내용과 관련해 여전히 불확실성이 존재하는 상황이다. 협상 절차와 종전 후 계획에 대한 미국의 구상이 여전히 구체적이지 않다는 점 또한 불확실성을 높이는 이유 중 하나다. 무엇보다 트럼프 대통령이 가자지구와 관련해 평화위원회를 어떻게 활용할지, 그 방식이 과연 유엔의 결의안과 국제사회의 기대에 부합할 것인지도 불안감을 높이는 큰 이유 중 하나가 되고 있다.