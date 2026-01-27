민주당 서산시장 후보들 "석유화학 산업 위기 극복이 최우선"

큰사진보기 ▲오는 6월 지방선거를 앞두고 시장 출마를 선언한 민주당 맹정호(사진, 왼쪽) 전 시장과 한기남(사진, 오른쪽) 전 청와대 행정관이 한목소리로 ‘석유화학산업의 위기 극복’을 내세웠다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

올해 지방선거에 출마하는 더불어민주당 서산시장 후보들이 서산시의 최대 현안으로 '석유화학 산업 위기'를 꼽았다.서산 지역 경제의 중심축인 대산석유화학단지는 2년 전부터 중국과 중동 지역의 대규모 설비 증설에 따른 공급과잉, 원자재 가격 불안정, 탄소중립 정책 강화 등 복합적인 요인으로 어려움을 겪고 있다.이로 인해 신규 투자가 지연되고 일자리가 줄어들면서 노동자들이 일자리를 찾아 서산을 떠나는 등 산업과 고용 전반이 위기에 놓였다는 평가가 나온다. 여기에 세계 경기 침체와 산업 구조 변화로 자동차 산업 역시 유례없는 위기에 직면했고, 지역 골목상권도 침체를 면치 못하고 있다.정부는 지난해 8월과 11월, 서산시를 '산업위기 선제대응지역'과 '고용위기 선제대응지역'으로 지정하고 고용 안정과 기업 지원을 위한 대책을 추진해 왔다. 하지만 그동안 얼어붙은 지역경제가 단기간에 회복되기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.이런 가운데 오는 6월 지방선거를 앞두고 시장 출마를 선언한 민주당 후보들은 한목소리로 '석유화학 산업 위기 극복'을 핵심 공약으로 내세웠다.맹정호 전 서산시장은 "서산 경제의 골든타임을 놓치지 않겠다"며 "시장 취임 즉시 제1호 결제로 경제 살리기에 매진하겠다"고 약속했다.맹 전 시장은 "시장 직속 기구로 '서산경제비상대책 민·관 위원회'를 구성해 현장 중심의 위기 극복 체제를 가동하겠다"며 "기업인과 소상공인, 외부 전문가, 공무원이 함께 참여하는 민·관 협력 거버넌스를 통해 현장의 목소리를 정책에 즉각 반영하겠다"고 강조했다.서산 지역에서는 산업·고용위기 선제대응지역 지정 정책이 소상공인과 자영업자를 충분히 보호하지 못하고 있다는 말이 나오고 있다. 이에 따라 지역 상권과 생활경제를 직접 살릴 수 있는 정책과 소상공인·자영업자를 위한 보다 실질적인 지원 대책이 필요하다는 목소리가 나온다.맹 전 시장은 산업단지 조성과 투자 유치 가속화, 소상공인 긴급 금융 지원 확대, 미래 신산업인 수소·도심항공교통(UAM) 전환 로드맵 마련 등 3대 핵심 과제를 제시했다.한기남 전 청와대 행정관도 "대산 석유화학의 위기가 서산 경제와 민생 전반으로 번지고 있는 지금이야말로 급박한 골든타임"이라며 "산업위기와 고용위기 지역 지정은 끝이 아니라 시작"이라고 강조했다.석유화학 산업 위기 극복을 위한 한 전 행정관의 행보도 이어지고 있다. 민주당 민생연석회의 위원인 그는 지난 26일, 민주당 송재봉 의원 주최로 열린 '서산 산업 및 고용 위기 극복을 위한 정책 세미나'에 참석했다.이날 정책 세미나에는 대산석유화학단지 노동조합을 비롯해 서산 지역 주민과 시민단체 관계자들이 참석했다.한 전 행정관은 이 자리에서 "서산이 산업·고용위기 선제대응지역으로 지정됐지만, 지정만으로는 충분하지 않다"며 "실질적인 정부 대책과 예산 투입, 그리고 시민들이 체감할 수 있는 변화가 반드시 뒤따라야 한다"고 말했다.이어 "산업이 흔들리면 일자리가 흔들리고, 일자리가 흔들리면 자영업자와 소상공인, 결국 서산 시민의 삶 전체가 영향을 받는다"며 "지금 필요한 것은 종이 위의 대책이 아니라 노동자의 일자리를 지키는 정책"이라고 강조했다.또 "소상공인과 자영업자의 가게 불을 꺼뜨리지 않고 가족의 생계를 끝까지 지켜낼 수 있는 살아있는 정책이 필요하다"며 "서산의 산업·고용위기 선제대응지역 지정은 위기의 끝이 아니라 정부 책임의 시작"이라고 덧붙였다.한 전 행정관은 서산시소상공인연합회장을 지낸 바 있으며, 현재 서산시 고용위기 선제대응 자영업자·소상공인 대책위원장을 맡고 있다.한편 출마자들의 주장에 대해 실제 대산석유화학단지에서 근무 중인 정의당 서산·태안위원회 신현웅 전 위원장은 "대산 석유화학 산업 위기는 모두가 함께 힘과 지혜를 모아야 해결할 수 있는 문제"라며 "중요한 것은 결국 사람"이라고 강조했다.이어 "노동자와 자영업자, 소상공인, 지역 주민 모두가 함께 살아갈 수 있는 대책을 마련해야 지역 소멸을 막고 지속 가능한 서산을 지킬 수 있다"며 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.