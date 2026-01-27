"판다 외교보다 사육곰부터"... 동물권단체, 정부 판다 대여 추진 비판

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 판다 추가 대여 논의가 오간 것과 관련해 동물권단체들의 반발이 커지고 있다.
곰보금자리프로젝트, 동물과함께행복한세상, 동물권단체 하이, 동물복지문제연구소 어웨어, 동물을위한행동, 동물자유연대, 동물학대방지연합 등 12개 동물권단체는 27일 공동 성명을 내고 "동물을 외교 수단으로 이용하는 구태에 대한 비판이 커지는 상황에서 판다를 흥행 수단으로 바라보는 생명 감수성은 실로 개탄스럽다"고 밝혔다(관련 기사: 한중 정상회담 '판다 대여' 추진에... "동물이 물건이냐" 비판
https://omn.kr/2gnex)
"'푸바오 남자친구' 발언, 생명 감수성 결여"
이들은 특히 김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 22일 중국 우치동물원을 방문해 "가급적이면 푸바오와 남자친구가 함께 올 수 있도록 적극 노력해 보겠다"고 발언한 점을 강하게 문제 삼았다.
단체들은 "대한민국의 생태·환경 정책을 총괄해야 할 기후부 장관의 입에서 야생동물을 의인화하며 '남자친구'라는 표현이 나왔다는 사실에 깊은 절망을 느낀다"며 "지금 필요한 것은 판다 대여가 아니라 사육곰 구호"라고 지적했다.
동물권단체에 따르면 2022년 12월 '동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률'과 '야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(야생생물법)' 개정안이 국회를 통과해 동물전시시설 설립 요건을 허가제로 강화하고 무분별한 동물 체험을 전면 금지하도록 했다.
그러나 단체들은 동물을 전시와 체험의 대상으로 소비해온 행태를 바꾸기 위한 최소한의 안전장치조차 현장에서 제대로 작동하지 않고 있다고 지적했다. 이어 지금도 전시장에 갇혀 고통받는 동물들의 처우 개선에 집중해도 모자란 상황에서 판다를 들여와 인기몰이를 하겠다는 발상은 시대적 퇴행이라고 비판했다.
"판다 300억, 사육곰 예산은 14억"
이들은 특히 사육곰 문제 해결이 시급하다고 강조했다. 야생생물법 개정으로 올해부터 개인 농가의 곰 사육이 전면 금지됐지만, 여전히 199마리의 사육곰이 철창에 갇혀 있는 상태라는 것이다.
동물권단체는 "2026년 사육곰 산업 종식을 앞두고 시민단체가 직접 곰을 매입하고 구조에 나서는 동안 기후부는 사육곰 매입을 사실상 민간에 떠넘겼다"며 "종식을 불과 이틀 앞둔 2025년 12월 30일에서야 법 시행을 6개월 유예하겠다는 임시방편을 내놓았다"고 질타했다.
이어 "이미 종식된 사업의 피해 동물조차 구제하지 못하고 방치해온 정부가 막대한 혈세를 들여 판다를 들여오겠다는 것은 분노를 넘어 참담한 일"이라며 "정부는 인기에 영합하는 판다 외교를 중단하고 지금 이 순간에도 고통받는 동물들의 현실을 직시해야 한다"고 주장했다.
한편 정부가 판다를 대여하는 데 소요되는 비용은 약 300억 원으로 추정되는 반면, 올해 정부가 사육곰 보호를 위해 책정한 예산은 14억 원에 불과한 것으로 알려졌다.