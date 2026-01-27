울산시, AI 행정 준비 가속... 공무원 실무 역량 강화 나선다

큰사진보기 ▲최영희 울산시 행정국장이 27일 울산시청 프레스센터에서 2026년 연두 언론브리핑을 통해 올해 주요 추진사업 및 정책에 대해 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

울산시가 정부의 '제조 인공지능(AI) 수도' 육성 방침에 발맞춰 공직사회 인공지능 역량 강화와 전문 인력 양성 등 대응 전략을 내놓았다.시는 27일 시청 프렉스센터에서 기자회견을 열고, 공무원의 인공지능 실무 역량 강화와 행정 전반의 디지털 전환을 골자로 한 대비책을 발표했다.앞서 지난 23일 이재명 대통령은 타운홀미팅에서 울산을 '제조 AI 수도'로 집중 육성하겠다는 지원책을 밝힌 바 있다. 배경훈 과학기술정보통신부 장관도 울산을 '제조 AI 수도'로 공식 명명하고, 투자 확대와 AI 전환 인재 양성, 데이터센터 및 특화 인프라 구축 등을 약속했다.최영희 울산시 행정국장은 이 브리핑에서 "인공지능 수도 울산을 이끌어 가고 2028 울산국제정원박람회를 성공적으로 개최하기 위해 분야별 전문 인력을 전진 배치하겠다"고 밝혔다.이어 "인공지능 대전환 시대의 행정환경 변화에 대응해 공직사회의 AI 실무 역량을 강화하고 우수 인적자원을 확충하기 위해 다양한 교육과정을 운영할 계획"이라며 "AI 수도 울산을 이끌 특화 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다. 이에 따라 울산시는 올해 자체 교육 6개 과정, 위탁 교육 2개 과정, 사이버 교육 110개 과정을 운영할 예정이다.최영희 행정국장은 "공유재산 관리방식도 혁신한다"며 "기존 문서 기반 대장 중심의 관리 방식에서 벗어나 공간정보 기반의 '공유재산 디지털 지도'를 제작해 공공자산을 체계적이고 전략적으로 관리하겠다. 이를 통해 다양한 행정 수요에 신속하게 대응할 방침"이라고 설명했다.이와 함께 울산시는 2028 울산국제정원박람회의 성공적 개최를 위해 약 1천 명 규모의 'U-Green 서포터즈단'을 양성하고, 외국어 및 정원 해설이 가능한 전문 자원봉사자를 육성하는 등 자원봉사 역량 강화에도 나선다.또 올해 처음으로 '울산형 재난현장 자원봉사단'을 운영해 재난 발생 시 신속한 대응 체계를 구축할 계획이다. 최 국장은 "지난해 관련 조례가 제정됐다"며 "울산시와 자원봉사센터, 대한적십자사, 기업 등과 협력체계를 구축해 재난 위기에 효과적으로 대응하겠다"고 밝혔다.아울러 "3년 차를 맞은 주민 주도의 마을 현안 해결 사업인 '마을공동체 만들기 사업'이 55개 읍면동에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.