[함양] 추운 겨울에 황금빛 머금은 한라봉 수확

27일 경남 함양군 지곡면 남효마을 금수강산 농원에서 전희주씨 가족이 설 대목을 앞두고 겨울 햇살을 머금고 잘 익은 황금빛 한라봉을 수확하고 있다.