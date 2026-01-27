메뉴 건너뛰기

경제

부산경남

26.01.27 11:34최종 업데이트 26.01.27 11:34

[함양] 추운 겨울에 황금빛 머금은 한라봉 수확

함양 지곡면 남효마을 금수강산 농원의 한라봉 수확.
함양 지곡면 남효마을 금수강산 농원의 한라봉 수확. ⓒ 함양군청 김용만

27일 경남 함양군 지곡면 남효마을 금수강산 농원에서 전희주씨 가족이 설 대목을 앞두고 겨울 햇살을 머금고 잘 익은 황금빛 한라봉을 수확하고 있다.

함양 지곡면 남효마을 금수강산 농원의 한라봉 수확.
함양 지곡면 남효마을 금수강산 농원의 한라봉 수확. ⓒ 함양군청 김용만

함양 지곡면 남효마을 금수강산 농원의 한라봉 수확.
함양 지곡면 남효마을 금수강산 농원의 한라봉 수확. ⓒ 함양군청 김용만

