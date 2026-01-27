놀랄 것 없다, 미국 정치

AD

하워드 진의 <미국민중사>트럼프 덕분에 다시 꺼낸 하워드 진의 《미국민중사》. 이 역사를 보면 지금 미국 정치가, 부자 트럼프가 왜 저런지 보인다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 오향녕 인권연대 운영위원은 현재 전주대학교 대학원 교수로 재직 중입니다.

나의 불안감은 그들의 의회 연설 때부터였다. 굳이 '그들'이라고 하는 이유가 있다. '미국이 돌아왔다(Ameirica is back!)'으로 시작하는, 2025년 3월 트럼프의 첫 의회 연설이었다(지금도 YTN에서 '상식적인 해설과 함께' 볼 수 있다).불안의 조짐은 트럼프의 인물 소개와 감사 인사부터 시작되었다. 상원, 하원 모두 공화당이 승리한 뒤였다. 대통령 자리는 전리품으로 보였다. 공화당 쪽의 기립과 환호, 민주당 쪽의 침묵. 밴스는 매번 박수 치려고 앉았다 일어나기 바빴다. 그에게서 한 사회나 국가를 이끌어나가는 동반자가 갖추어야 할 배려, 공감, 이해는 어디서도 보이지 않았다. 트럼프의 연설 시작 얼마 뒤, 민주당 의원이 항의하자 의장은 대통령 연설을 방해하면 경비를 동원해 끌어내겠다고 경고했다. '질서와 정숙'을 유지해 달라고 했다. 결국 텍사스 지역구의 앨 그린 의원은 퇴장당했다. 퇴장은 공화당의 환호에만 적용되지 않았다.트럼프는 자신이 미국의 가장 성공적인 대통령이라고 말했다. 조지 워싱턴이 두 번째라는 말도 잊지 않았다. 이민자는 범죄자고, 자기가 그걸 막았다고 한다. 그는 민주당 의원은 불평불만만 얘기한다며 아예 대화 상대에서 제쳐 두었다. 인권위에서 탈퇴한 것도 자랑이었고, 영어를 미국의 공식 언어로 선언한 것도 자랑했다. 길게 소개할 일은 아닌 듯하다. 키워드는 '위대한 미국'이었다.연설 뒤에 참 많은 일이 벌어졌다. 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서는 '불법 체류 및 고용 단속'으로 한국 노동자 316명이 무자비하게 체포되었다. 그리고 억류된 지 7일 만에야 귀국길에 오를 수 있었다. 어차피 이민자들인 그들이 조금 늦은 이민자들을 탄압하는 형국은 아무리 이해하려 해도 궁색하기만 하다. 앵글로색슨도 길어야 17세기 전후로 이미 누군가 살고 있던 땅으로 이민 온 사람들 아니던가.1660년대 캐롤라이나에서 존 로크(J. Locke)가 캐롤라이나 기본법을 작성했는데, 그 내용은 봉건 귀족정이었다. 8명의 귀족이 식민지 토지의 40%를 소유하고 귀족만이 총독이 되는 체제였다. 하긴 로크는 비단무역, 노예무역에 대한 투자, 대부나 저당으로 수입을 얻는 부자였다. 비슷한 시기 뉴욕 총독 벤저민 플레처(B. Fletcher)는 뉴욕의 4분의 3을 약 30명의 사람에게 양도했다.1776년 메릴랜드 헌법에 따르면, 지사(governor)에 입후보하려면 5000파운드의 재산을 소유해야 했고, 상원의원으로 출마하려면 1000파운드의 재산을 소유해야 했다. 농민 사병의 한 달 월급이 6.66달러였으니, 얼추 계산해 보면 농민은 10년, 50년 이상 한 푼도 쓰지 않고 모아야 상원의원, 지사로 출마할 수 있다는 말이다. 다 알지만 보통 사람들은 그렇게 살 수 없다. 이래서 주민의 90%는 피선거권에서 배제되었다.미국은 이른바 공화당과 민주당의 양당이 나라를 경영했다. 200년 뒤, 한반도의 남북을 오가며 평화의 사도인 척했던 지미 카터는 1975년 미국의 95억 달러 무기 수출을 중단하겠다고 공약했지만, 집권 후 무기 판매 규모는 줄어들지 않았다. 오히려 집권 뒤 국방비는 100억 달러 증액되었다. 대신 농무부는 학교에서 무료 급식을 받던 140만 명의 빈민 아동들에게 지급되던 우유 제공을 중단했다. 매년 2500만 달러를 절감하겠다는 것이다. 이게 민주당의 미국이었다.미국 정치제도의 문제점은 대표의 불비례성이 아니다. 선거인단의 간접 선거로 인해 민의가 왜곡된다는 점 때문에, 즉 일반 투표와 선거인단 투표의 결과가 어긋날 수 있는 제도 때문에 비민주적이라는 말이 아니다. 국민에 대한 사법부의 책임성이라든지 민주적 통제가 지나치게 약하고 애매하기 때문도 아니다. 민주 제도가 뿌리내릴수록 국민의 기본적 권리와 자유, 기회 역시 깊이 뿌리내린다. 이런 관점에서 볼 때 미국은 이를 증명하지 못했다.당초 아메리카에 도착했던 백인들은 인디언을 노예로 삼으려고 했다. 그러나 그 땅은 인디언의 본토였고, 결국 노예로 삼지 못하였다. 그러자 마을을 불태우고, 죽이고, 원래 그들이 살던 동부에서 황량한 서부로 쫓아냈다. 이런 사실은 미국 역사 교과서에서 가르치지 않고 건너뛰었다.토지 투기업자이자 상인, 노예무역상이었던 앤드루 잭슨이 미국 7대 대통령이 된 뒤, 미국 정부는 인디언에 대해 한결 호전적이었다. 백인의 침략에 저항했던 쇼니족 추장 테쿰세의 "서로 땅을 팔 수 있는 권리는 아무에게도 없다"라는 연설도 이때 나왔다. 잭슨은 인디언 부족을 폐지하고, 추장 권한을 없애고, 인디언 영토를 분할했다. 식량 부족과 위스키, 군사 공격으로 인디언을 해체했다. 체로키족, 촉토족은 서쪽 메마른 땅으로 가야 했다. 부자였던 잭슨은 재선에 성공했고, 미국이 인디언을 상대로 맺은 조약 400개 중 어느 것도 지켜지지 않았다.21세기, 베네수엘라 국민은 자신들이 뽑은 마두로를 미국에 납치당했다. 트럼프는 베네수엘라 공격의 목적이 석유였음을 공공연히 드러났다. 남아메리카 독재정권을 지원하고 자립정권을 붕괴시킨 미국의 침략 노선의 연장이었다. 그리고 이제 대서양 동맹국의 영토인 그린란드까지 침략하려고 한다.지금 미국 정치는 이상해진 게 아니다. 미국 정치는 원래 그랬다. 보름 전 30대 여성이 연방 이민단속국 요원에게 사살된 이후, 이 칼럼을 쓰는 1월 26일 오늘 응급실 간호사였던 남성이 또 이민단속국 요원에게 사살되었다. 앞으로 어떤 희생이 이어질지 모른다. 우리는 미국을 모른다. 이렇게 역사는, 어떤 모습은 보여주면서 왜곡하는 한편, 어떤 모습은 감추면서 역사를 왜곡한다.