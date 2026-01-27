이 대통령 "부당 이익 추구하는 잘못된 기대에 정부 휘둘리면 안 돼"

"특히 부당한 이익을 추구하는 잘못된 기대를 반드시 제어해야 한다. 그런데 (정부가) 쉽게 휘둘리다보니 정부 정책도 '또 바꾸겠지, 우리가 압력을 넣으면 바뀌겠지' 이런 기대를 하는 경향이 일부에서 존재한다."
이재명 대통령이 27일 국무회의에서 "정책에 대한 신뢰 확보가 매우 중요하다. 정책 내용도 매우 안정적이고 좋아야 하지만 쉽게 바뀌어선 안 된다"라며 한 말이다. 다주택자 양도세 중과 유예 조치를 본래 예고됐던 대로 올해 5월 9일 종료하겠다는 입장을 다시 한 번 천명한 것.
무엇보다 이번 조치에 따른 효과보다는 시장에서 매물 잠김 현상이 심화될 것이라며 재연장을 요구하는 기득권의 저항에 절대 흔들리지 말라는 주문이었다. 이 대통령은 "힘들더라도 방향을 정하면 파도에 휩쓸리지 말고 일희일비하지 말고 꿋꿋하게 정책의 안정성을 확보해야 한다"라며 이를 거론했다(관련 기사 : '양도세 중과 유예 종료' 재확인한 이 대통령 "정부 이기는 시장 없다" https://omn.kr/2gtc7
다른 조세 감면 조치도 겨냥... "한시적 조치가 저항하면 계속 연장, 이게 일상이 돼"
이 대통령은 "다주택자 양도세 중과는 작년 연장할 때 '1년만 한다. 올해 5월 9일이 끝'이라고 명백하게 예정된 것 아니냐"라며 "그런데 당연히 연장하겠지 기대하고 있고 그런 부당한, 잘못된 기대에 대해 연장 안 된다고 했더니 마치 새롭게 부동산 양도세를 중과하는 것처럼 정책에 대한 공격도 있다"고 지적했다.
이어 "(정책에 대한) 잘못된 이해일 수도 있지만 부당한 공격일 수도 있다. 이런 데 휘둘리면 안 된다"라며 "문제점을 철저히 보완해서 한 번 결정하면, 결정 과정은 치열하게 논쟁하더라도 (정책이) 정해지면 그대로 집행해야 예측가능한 합리적 사회가 될 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 "무슨 조세 경감, 이런 것도 한시적으로 한다고 해놓고 계속 연장하고 있다"며 전임 정부 때 도입돼 4년째 연장해 왔던 다주택자 양도세 중과 유예 조치와 비슷한 조치들이 많다고도 짚었다.
이에 대해 이 대통령은 "'1년 하겠다, 3년 하겠다, 일몰 하겠다' 해놓고 일몰 절대 안하고 일몰 한다고 하면 저항하고 문제 삼고, 이게 아주 일상이 됐다"라며 "사회가 어느 한 방향으로 간다고 하면 가야 한다"고 했다. 특히 "힘 세면 바꿔주고, 힘 없으면 그냥 하고 절대로 그렇게 해서는 안 된다는 말씀을 드린다"라고 강조했다.
"부동산의 과도한 팽창, 국민경제 전반에 심대한 타격 더해"
한편, 이 대통령은 이날 "경제 구조의 대전환을 통한 모두의 성장을 제대로 실현하기 위해 부동산에 비정상적으로 집중된 우리 사회의 자원 배분 왜곡을 반드시 바로잡아야 한다"고도 강조했다.
이와 관련 이 대통령은 "비생산적인 부동산의 과도한 팽창은 필연적으로 거품을 키우고 성장잠재력을 훼손할 뿐만 아니라 자칫 국민경제 전반에 심대한 타격을 더할 수 있다"면서 "이런 어려움을 피하려면 굳은 의지를 바탕으로 실효적인 정책을 지속적·안정적으로 추진해 나가야 한다"고 했다.
또한 "당장 눈앞의 고통과 저항이 두려워서 불공정과 비정상을 절대로 방치해서는 안 된다"라며 "시장이 원하는 적극적인 대책도 동시에 추진해 나가야 되겠다"고 덧붙였다.
"오랜 시간 홀대 받았던 우리 자본시장이 미래 혁신 산업 성장, 그리고 건전한 국민 자산 증식을 위한 토대로 거듭나고 있다"면서 코스피 5000 돌파 등의 성과를 실물 경제 전반으로 확산시켜야 한다는 주문도 내놨다.
이 대통령은 "자본시장 정상화를 발목 잡는 여러 불합리한 제도들도 계속해서 신속하게 개선해 나감으로써 생산적 금융으로의 전환을 한층 가속화해야겠다"라며 "이 주식시장의 흐름이 경제체질의 구조적 변화로 이어지려면 국민 삶과 직결된 실물경제의 안정적 성장도 뒷받침 돼야 한다"고 강조했다.
그러면서 "이는 성장의 기회와 과실이 국민 경제 전반으로 널리 확산되고 특히 중소기업과 벤처, 스타트업 등이 혁신과 도전을 선도하는 새로운 핵심적인 경제주체로 거듭나야 가능한 일"이라며 "정부는 대·중소기업 상생성장 기반 강화, 또 벤처 스타트업 창업 활성화, 재도전 친화형 생태계 구축에 정책적 역량을 집중해 주시기 바란다"고 주문했다.