정혜경 "관세로 국회 협박하는 트럼프 , 약탈 중단하라"

큰사진보기 ▲정혜경 진보당 의원. ⓒ 강승혁 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대한 관세를 15%에서 25%로 일방적으로 인상한다고 밝힌 가운데, 진보당 정혜경 국회의원(비례)은 "관세로 국회 협박하는 트럼프 , '동맹'이라는 이름의 약탈을 중단하라"라고 촉구했다.트럼프 대통령은 미국 동부시각으로 26일 사회관계망서비스(소셜트루스)에 "우리는 합의된 거래에 따라 관세를 신속하게 인하해 왔다. 당연히 우리도 무역 상대국이 똑같이 할 것을 기대한다"라며 "한국의 의회는 미국과의 합의를 이행하지 않고 있다"라고 썼다.이에 대해, 정혜경 의원은 27일 낸 입장문을 통해 "트럼프 대통령이 한미 관세 협상에 대해 '한국 국회가 관련 법안을 처리하지 않는다'며 다시 관세 인상을 거론하고 나섰다"라며 "입으로는 '동맹국'이라면서 한국 정부를 압박하는 트럼프식 약탈 정치이며 내정간섭이다"라고 밝혔다.정 의원은 "대한민국 국회는 미국 대통령의 협박에 따라 움직이는 기관이 아니다"라며 "한-미 관세 협상과 대미투자 약속은 노동자들의 일자리, 산업 경쟁력 , 국민 경제 전반에 중대한 영향을 미치는 사안이다. 반드시 국민 앞에 검증받아야 한다. 국민의 입법기관인 국회는 협상 내용을 면밀히 검토하고 이에 대응한 합당한 조치를 취해야 한다"라고 설명했다.정 의원은 "트럼프 대통령은 한국을 동맹이라 부르면서도, 실제로는 관세 인상과 대미투자를 통해 한국의 산업과 국부를 끊임없이 빼내려 하고 있다"라고 지적했다.이어 "이미 3500억 달러 대미투자 , 비관세장벽 추가 양보 , 국방비 약 32조원의 혈세 지출과 250 억 달러 (약 36조원 )의 미국산 무기 구매, '주한미군 포괄적 지원금 '330억 달러 (약 48조원)까지 내놓으라고 했다 . 협상이 아니라 일방적 약탈이었다"라며 "여기에 더해, 트럼프는 트윗 한 줄 , 발언 한마디로 협상 이행 압박 수단으로 '관세 인상'을 활용하고 있다. 한국 정부는 장기판의 말이 아니다. 동맹국을 상대로 한 노골적인 협박에 응해줄 생각이 없다"라고 덧붙였다.그러면서 정 의원은 "미국 정부는 이미 합의한 협상을 다시 흔들며 관세 인상으로 협박하는 행태를 즉각 중단하라. 트럼프는 관세 인상 선언을 철회하고, 동맹이라는 말을 앞세운 약탈을 멈춰라"라고 촉구했다.정혜경 의원은 "정부는 트럼프 대통령의 요구에 끌려다닐 것이 아니라, 국회의 권한과 국민의 이익을 지키는 당당한 자세로 대응하라"라며 "주권을 훼손하고 국민의 삶을 위협하는 어떤 관세 협박과 약탈에도 단호히 맞설 것이다"라고 강조했다.