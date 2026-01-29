사우디 동계AG 연기... '한국 대체설' 돌지만, 국내 반응은 미지근

큰사진보기 ▲2029 네옴 동계 아시안 게임이 열릴 예정이었던 트로제나 스키 리조트의 조감도. 숱한 우려를 샀던 트로제나 스키 리조트가 완성되지 못하면서 네옴 대회가 연기되었다. ⓒ NEOM 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉 올림픽 파크 내 위치해 있는 지난 1999년 강원 동계 아시안 게임 기념비. 대한민국은 27년이 지난 현재까지도 강원 대회를 '처음이자 마지막 대회'로 기억하고 있다. ⓒ 박장식 관련사진보기

'사막에 스키장을 건설할 수 있을까'에 대한 우려를 결국 씻어내지 못했다. 중동 지역에서는 처음으로 동계 아시안 게임 개최를 유치하고 나선 사우디아라비아의 네옴이 결국 2029년 개최가 어렵다는 입장을 밝혔다.지난 24일 아시아올림픽평의회(OCA)와 사우디아라비아 올림픽위원회는 2029 네옴 동계 아시안 게임의 개최를 무기한 연기했다고 밝혔다. 중동 지역에서 처음 열릴 예정이었던 2029 네옴 동계 아시안 게임은 한국 돈으로 수백 조 원을 투입해 네옴시티의 사막 고산지대인 '트로제나'에 인공 눈을 활용해 스키장을 짓겠다는 계획으로 주목받은 바 있다.하지만 이미 지난해부터 사우디아라비아의 준비 상황에 대한 의문이 제기되면서 연기설이 불거진 데다, 당초 예정됐던 트로제나 스키 리조트의 2026년 개장이 불가능해지면서 공식적으로 '무기한 연기'가 확정되었다. 2029년의 동계 아시안 게임은 약 3년을 남기고 새로운 개최지를 찾아야 하는 상황이 되었다.사우디아라비아는 세계적으로도 유례가 없는 규모의 신도시 프로젝트인 '네옴시티'를 알리기 위해 2029 네옴 동계 아시안 게임을 유치했다. 문제는 최근의 흐름과 다른 방향으로 흘렀다는 점. 최근 대형 스포츠 행사들이 기존 경기장을 최대한 활용하고, 신규 시설 건설을 지양하는 방향으로 흐르고 있는데, 사우디아라비아는 이에 반대되는 행보를 보여 세계적으로 논란이 일기도 했다. 특히 눈이 없는 환경에서 인공눈을 조성한다는 계획 역시 비판을 받았다.OCA와 사우디아라비아 올림픽위원회는 정확한 이유나 재조정된 일정을 밝히지는 않았지만, 야심차게 준비했던 트로제나 스키 리조트 건설에 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 이미 지난해 8월에는 파이낸셜타임즈가 리조트 완공이 제 때 어렵다는 보도를 냈다가, OCA가 직접 반박하는 촌극도 벌어졌던 바 있다.하지만 결국 동계 아시안 게임의 개최는 무기한 연기됐다. OCA는 네옴 대회의 새로운 일정이 언제인지, 그리고 2029년 대회의 개최지가 새로 정해질 수 있을지 밝히지는 않았지만, 현실적으로 2029년 대회의 대체 개최지를 마련하는 한편 네옴 대회를 2033년으로 연기할 것으로 보인다.물론 그간 동계 아시안 게임이 연기되거나 취소됐던 적이 없었던 건 아니다. 제2회 대회였던 1990년 대회는 당시 인도가 유치했으나, 재정 문제로 일본 삿포로로 변경되었다. 직후 대회인 1996년 대회는 북한 삼지연시에서 동계 아시안 게임 개최를 천명하고 나섰으나, 돌연 개최를 취소하면서 중국 하얼빈에 개최권이 넘어갔다. 2021년에는 코로나19로 인해 아예 대회를 치르지 못했다.2029 동계 아시안 게임의 개최권이 사실상 반납되면서 한국·중국·일본이 3년 뒤 열릴 동계 아시안 게임을 대체 개최하는 방향으로 가는 것이 아니냐는 목소리가 크다. 당장 로이터 역시 지난해 8월 OCA가 대한체육회에 2029 동계 아시안 게임의 개최 가능성을 두고 접촉했다는 보도를 했다.중국은 1년 전인 2025년에 하얼빈에서, 일본이 9년 전인 2017년에 삿포로에서 동계 아시안 게임을 개최했지만 대한민국은 27년 전인 1999년 강원도에서 동계 아시안 게임을 개최한 것이 마지막이다. 따라서 2018 평창 동계 올림픽 시설을 활용한다는 명분으로 30년 만에 한국에서 동계 아시안 게임을 개최할 수도 있지 않겠냐는 관측도 나온다.하지만 국내 반응은 미지근하다. 지난 하얼빈 대회를 기점으로 필리핀·태국 등에서 '첫 메달리스트'가 나오는 등 동계 아시안 게임에 대한 반응이 높아지고는 있지만, '적자 대회가 될 수 있다'는 국내 우려가 큰 데다, 유치 대상 지자체 역시 상황을 관망하고 있다.대한체육회 관계자는 "국내에서 유치 의사를 밝힌 지자체가 현재 없는 상황이기에 지금으로서는 유치를 염두에 두고 있지 않다"며 "OCA에서도 의향 정도를 물어본 적은 있지만, 현재까지 대체 개최와 관련한 공식적인 요청이 대한체육회에 접수된 바 없다"고 밝혔다.대회 개최지로 선정될 가능성이 가장 큰 강원도 역시 마찬가지다. 강원도청 관계자는 "현재까지 문화체육관광부나 대한체육회에서 대체 개최와 관련한 이야기를 따로 듣지 못한 상황"이라며, "평창 올림픽 당시의 경기장이 현재 노후되어 대형 행사를 개최하는 것이 쉽지 않은 만큼, 문체부나 대한체육회에서 유치 신청을 접수한다고 발표해야 대응이 가능할 것으로 보인다"고 전했다.