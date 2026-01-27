[사진] 이렇게 추운데 꽃 피운 매화... 대단하다

큰사진보기 ▲기품있는 아름다움을 지닌 매화 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲초등학교 교정에 있는 춘당매가 꽃을 활짝 피우고 서있다. 우리나라에서 가장 빨리 피는 매화로 알려져 있으며 매년 1월 10일경 꽃망울을 맺고 입춘 전후에 만개하지만 그보다 빠를 때도 있다는 설명글이 앞에 있었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲강추위속에서도 이처럼 활짝 핀 매화를 보노라니 그저 경이로울 뿐이었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 선비들이 사군자의 으뜸으로 여기며 절조의 상징으로 아끼던 매화이다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을 초입에 있는 춘당매도 만개했다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제 도장포마을 북쪽에 있는 바람의 언덕. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲바람의 언덕에 있는 풍차 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲바람의 언덕에서 내려다본 바다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

계속되는 강추위에 온나라가 꽁꽁 얼어붙는 느낌이다. 내가 살고 있는 남쪽도 추위가 만만치 않다. 하지만 춘당매는 꽃을 피웠을지도 모른다. 이제는 폐교가 되어버린 거제 구조라초등학교 교정에는 우리나라에서 가장 빨리 핀다는 매화나무가 있다. 지난해에도 이맘때쯤 꽃을 피운 모습을 보았었다. 지난 26일, 거제로 향했다.학교에 다다랐는데 마을 초입에 춘당매 한 그루가 꽃을 활짝 피우고 서 있었다. '이 추위에 꽃을 피웠구나' 놀라운 광경이었다. 교정에 들어서니 세 그루의 매화나무가 모두 활짝 꽃을 피웠다. 매화는 옛 선비들이 사군자의 으뜸으로 아끼며 절조의 상징으로 여기던 꽃이다.조선시대, 남명 조식 선생의 수많은 제자들 중에서 유일하게 선생과 함께 덕천서원에 배향된 수우당 최영경이 모름지기 매화란 백설의 골짜기에 피어나 절조를 지니는데 복사꽃, 오얏꽃과 함께 피어나 봄을 다툰다며 매화를 베어버리려 한 일화도 있다.한동안 춘당매를 바라보며 겨울 추위속에서 꽃을 마주하는 즐거움을 누렸다. 거제 바다도 보고싶어 도장포마을에 있는 바람의 언덕으로 자리를 옮겼다. 남부면 해금강 쪽으로 가다가 왼쪽으로 꺾어 들어가면 도장포마을이 나오고 마을 북쪽에 바람의 언덕이 있다.계단으로 언덕을 오르니 풍차가 보이고 탁트인 시야에 내려다 보이는 바다가 아름답다. 귀한 매화와 좋아하는 바다를 마주할 수 있었던 시간이었다.