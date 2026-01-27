광주·전남 통합 명칭 '전남광주특별시'…약칭 '광주특별시'

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들이 27일 국회에서 '광주·전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제4차 간담회'를 갖고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들이 27일 국회에서 '광주·전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제4차 간담회'를 갖고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들이 27일 국회에서 '광주·전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제4차 간담회'를 갖고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주·전남 행정통합으로 생겨날 지방자치단체의 명칭을 '전남광주특별시'로 하되, 약칭은 '광주특별시'로 하기로 했다.갈등을 빚었던 주 청사(주 사무소)는 따로 두지 않고, 광주광역시청과 전남도청(무안), 전남 동부(순천) 청사를 균형 있게 사용한다.강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들은 27일 국회에서 '광주·전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제4차 간담회'를 갖고 이 같은 내용을 합의했다.또 주 소재지 결정은 7월 1일 출범하는 특별시장의 권한으로 둔다는 데 의견을 모았다.앞서 3차 간담회에서 잠정 합의했던 '광주전남특별시' 명칭과 '주 사무소는 전남으로 한다'는 임시 안은 폐기하기로 했다.김원이 민주당 전남도당 위원장은 "특별하게 특정한 위치를 정하기보다는 전남 동부, 무안, 광주 청사를 균형 있게 유지한다는 내용으로 통합의 정신을 살려 나가기로 했다"고 말했다.강기정 광주시장은 "지역발전 기회를 놓칠 수 없다는 대승적 차원에서 통합특별시 명칭은 시도민 수용성, 광주·전남 역사성, 대표성 등을 담아 '전남광주특별시, 약칭 광주특별시'로 결정했다"며 "명칭과 청사 문제를 확정한 만큼 하나로 힘을 모아 우리 지역의 생존과 미래를 담보할 통합 특별법 신속 제정에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.갈등을 빚었던 통합 자치단체 명칭과 주 청사 위치에 대한 합의가 이뤄지면서 특별법 발의 등 통합 추진에 속도를 낼 것으로 보인다.특별법은 더불어민주당 광주·전남 행정통합 추진 특별위원회 소속 의원 18명이 공동 발의자로 참여하며, 오는 28일 안도걸 의원이 대표 발의한다.이후 국회 행정안전위원회 법안 심사와 민주당 입법지원단 논의 등을 거쳐 수정·보완한 뒤 다음 달 임시국회에 상정해 2월 28일 의결을 목표로 하고 있다.국회 문턱을 넘으면 6월 3일 지방선거에서 통합특별시장을 선출하고 7월 1일 통합지방정부인 '전남광주특별시'가 출범한다.