김용진 GH 사장 "공공정비, 실질적 해법 찾겠다"... 수도권 3개 공사 공동포럼

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲GH·SH·iH 수도권 3개 공사가 개최하는 '수도권 공사 도시정비협의회 공동포럼’ 포스터 ⓒ GH 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 서울·인천 공공기관과 손잡고 공공주도 도시정비의 실질적 해법 찾기에 나섰다. 김용진 GH 사장은 "공공참여가 성공적인 정비로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"며 수도권 도시정비 정책을 선도하겠다는 강한 의지를 밝혔다.GH는 서울주택도시개발공사(SH), 인천도시공사(iH)와 함께 28일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 '수도권 공사 도시정비협의회 공동포럼'을 개최한다. 정부 도시정책의 무게 중심이 '도시재생'에서 '도시정비'로 이동하는 가운데, 수도권 핵심 공공기관들이 공동 대응에 나선 것이다.이번 포럼은 지난해 5월 '수도권 공사 도시재생협의회'를 '도시정비협의회'로 재편한 이후 처음 열리는 공식 행사다. 2015년 출범 이후 약 10년간 협력 체계를 이어온 3개 공사가 도시정비 분야까지 협력 범위를 확대한 만큼, 공공정비 정책의 방향성과 실행력을 동시에 점검하는 자리가 될 것으로 기대된다.포럼 주제는 '지속 가능한 공공정비를 위한 공기업의 역할과 공공참여 활성화 방안'이다. 한양대학교 이창무 교수가 '정비사업과 수도권 공간구조 개편'을 주제로 기조강연에 나서고, 공공시행 정비사업의 개선 방향과 도심 주택공급 확대를 위한 공공정비사업의 과제 등이 차례로 발표된다.이어지는 종합 토론에서는 단국대학교 홍경구 교수가 좌장을 맡아 국토교통부, 학계, 민간 전문가들과 함께 공공정비 사업의 실효성을 높이기 위한 제도 개선 방안을 집중 논의한다. 현장 경험과 정책, 학술 분석이 한자리에 모여 '공공정비의 현실적 대안'을 모색한다는 점에서 의미가 크다.GH는 이번 포럼을 일회성 논의에 그치지 않겠다는 방침이다. 포럼에서 도출된 아이디어를 바탕으로 정책 건의와 공동 연구를 이어가며, 수도권 도시정비 정책의 시너지를 극대화하겠다는 계획이다. 공기업 간 협력을 통해 제도 개선까지 연결하겠다는 것이다.김용진 사장은 "수도권 3개 공사가 함께하는 이번 공동포럼은 공공정비의 실질적인 해법을 모색하고 미래 이정표를 제시하는 뜻깊은 자리"라며 "투명한 사업관리와 적극적인 주민 소통을 바탕으로 공공참여가 성공적인 정비로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.공공의 책임과 협력을 전면에 내세운 이번 포럼이 난개발과 갈등으로 얼룩졌던 도시정비의 새로운 전환점이 될 수 있을지 주목된다.