"전기는 수도권, 폐기물은 지방으로... 충남, 수도권 쓰레기장 아냐"

'전기는 수도권으로 생활 쓰레기는 지방으로, 해도 너무한다'

'충남은 수도권 쓰레기 처리장이 아니다'

2026년 1월 수도권 생활폐기물 직매립 금지 제도가 전격 시행되면서 수도권 폐기물이 충남지역으로 몰려오고 있다. 여기에 충남 전역에 수도권 전기공급을 위한 송전탑 건설까지 추진되면서 지역에서는 불만의 목소리가 높다.충남 환경운동연합에 따르면 서산시에는 민간 소각 2000톤(강남구), 민간 재활용 6000톤(금천구), 공주시에는 민간 재활용 6000톤(금천구), 당진시에는 민간 소각 1만 7910톤(광주시), 천안시에는 안산시, 화성시, 강동구의 폐기물 1만 6300톤이 2026년 계약된 것으로 파악됐다. 또 충남에서 처리되는 산업폐기물의 65%가 '외부 반입'으로 알려져 있다.이런 가운데 충남 환경운동연합은 27일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "지방은 수도권의 식민지가 아니다. 전기는 수도권으로 보내고, 폐기물은 지방에서 처리되는 것은 수도권 집중과 지방소멸을 부추기는 정책"이라며 "생활 쓰레기의 발생지 처리 원칙도 무너지고 있다"고 비판했다.이들은 기자회견문을 통해 "수도권 66개 지자체 중에서 공공 소각시설이 운영되고 있는 곳은 서울 4곳, 경기 26곳, 인천 2곳으로 총 32곳에 불과하다"라고 지적했다. 그 부담은 고스란히 지방이 떠안고 있다.유종준 충남환경운동연합 사무처장은 "그동안 충남은 수도권의 산업폐기물을 처리해 왔다. 이번에는 생활폐기물까지 충남으로 넘어오고 있다"며 "충남이 수도권의 쓰레기를 처리하는 식민지가 되고 있다"고 지적했다. 그러면서 "원칙적으로 생활 폐기물은 소각시설을 통해 소각해 부피를 줄인 뒤 매립해야 한다"며 수도권이 쓰레기 대책에 손을 놓고 있었다고 비판했다.이날 기자회견 참석자들은 이구동성으로 생활폐기물의 발생지 처리 원칙이 지켜져야 한다고 강조했다.황성열 충남환경운동연합 상임대표는 "충남도민으로서 정부나 수도권 지방자치단체들의 행태를 보면 참담하고 분노를 느낀다. 송전선로와 쓰레기 문제를 보면 그들이 충남도민들을 어떻게 보는 것인지 우려스럽다. 지금의 현실은 수도권 쓰레기를 충남에서 처리하라는 것이다. 이것이 정의인가"라고 반문했다.이어 "수도권 식민지라는 표현도 결코 과장이 아니다. 피끓는 심정으로 쓴 단어이다. 역으로 수도권에서 전기를 생산해 송전선로를 만들고, 충남 쓰레기를 수도권에서 처리하라고 했다면 수도권 주민들이 가만히 있었겠나"라고 반문했다. 그러면서 "지역 이기주의로 매도해서는 안된다. 에너지는 사용하는 곳에서 생산하고, 쓰레기는 발생한 곳에서 처리하는 것이 정의이다"라고 주장했다.황 대표는 "충남도민들과 지자체가 행동해야 쓰레기 발생지 처리 원칙이 지켜질 수 있다. 충남으로 들어오는 모든 쓰레기를 전수조사해 감시 체계를 구축해야 한다"고 강조했다.김미선 예산홍성환경운동연합 사무국장은 "생활 폐기물은 공공에서 처리하고, 발생지에서 처리하도록 법에서 규정하고 있다. 그런데 난데없이 원칙을 저버리고 지방으로 생활폐기물을 보내고 있다. 수도권이 인구가 많으니까 비수도권에서에서 수도권에 전기와 먹거리를 제공하며 희생당하는 것은 당연하다고 생각하는 것 같다"며 "생활폐기물은 공공에서 처리하고, 발생지에서 처리하는 원칙이 지켜져야 한다"고 지적했다.이희출 서산태안환경운동연합 사무국장은 "서산에서도 (폐기물) 소각장이 가동되는 과정에서 심각한 사회적 갈등이 있었다. 정부는 쓰레기 발생의 원인과 처리를 점검하고 일관된 정책을 수립해야 한다"고 강조했다.