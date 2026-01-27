소설가가 꿈이었던 박래군이 45년째 인권운동 하는 이유

큰사진보기 ▲인권운동가 박래군 씨 출판기념회(2025.12.22.) 사진 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

- 45년이라는 긴 시간 동안 한국 현대사의 아픈 현장마다 함께해 오셨습니다. 이번 저서 <모든 눈물에는 온기가 있다>는 소장님에게 어떤 의미인가요?

- 책을 읽어보니 소장님께서 인권운동의 길로 들어서게 된 결정적인 계기가 동생 박래전 열사의 죽음이었다는 점이 가슴 아프게 다가왔습니다.

- 연세대 국어국문학과 출신으로서의 경험은 인권운동에 어떤 도움을 주었나요?

- 자가님의 활동 중 '인권하루소식'이라는 팩스 신문을 통해 인권 정보의 사각지대를 허문 점도 인상적입니다. 당시 국정원이 이 신문의 최고 애독자였다는 일화가 흥미롭더군요.

- 특히 4·16 세월호 참사 이후 소장님의 행보는 '재난 참사'를 바라보는 사회적 시선을 바꾸는 데 큰 역할을 했습니다.

- 마지막으로 어찌 보면 뻔한 질문 같지만, 이 책의 제목처럼, '모든 눈물에 온기가 있다'라는 것은 어떤 의미인가요?

큰사진보기 ▲“모든 눈물에는 온기가 있다” 표지 ⓒ 한겨레출판사 관련사진보기

지난해 연말인 12월 22일, 인권재단 사람 박래군 이사의 <모든 눈물에는 온기가 있다> 출판기념회에 다녀왔다. 박래군 작가는 대학교 1년 선배이지만 친한(?) 사이도 아니고 피차 바쁜 탓에 거의 만날 수 없었다. 다행히 페친이라서 온라인으로는 자주 소식을 주고 받았다. 그날 출판기념회 현장에서 직접 나눈 이야기와 이후 카카오톡으로 주고받은 대화를 바탕으로, 45년 인권운동의 여정을 담은 이 책에 대해 박래군 작가와 나눈 대담을 재구성해 보았다."이 책은 소설가를 꿈꾸던 평범한 문학청년이 인권운동가로 변신하여 살아온 제 인생 3막 중 2막에 해당하는 45년의 기록입니다. 전두환 독재 정권과의 싸움에서 시작해 민주화 이후에도 끊이지 않았던 국가 폭력에 저항해 온 여정이 담겨 있지요. 제가 만난 수많은 피해자와 활동가들의 슬픔과 분노, 그리고 꺼지지 않던 열정이 저만의 이야기가 아닌 우리 모두의 역사로 읽히기를 바랐습니다.""맞습니다. 1988년 동생이 '광주학살 원흉 처단'을 외치며 분신 했을 때, 저는 두 살 어린 동생을 땅에 묻으며 피눈물로 약속했습니다. 그 죽음은 제 영혼에 거둘 수 없는 '슬픔의 화인(火印)'으로 찍혔고, 이후 유가협(민주화운동유가족협의회) 활동을 시작으로 가장 약하고 힘없는 존재들의 곁을 지키는 삶을 살게 되었습니다.""원래 소설가가 꿈이었고, 지금도 그 꿈을 이루기 위해 애쓰고 있습니다. 인권운동을 하다 보면 탄원서, 성명서, 보고서 등 글을 써야 할 일이 정말 많거든요. 피해자의 억울함을 세상에 알리고, 사람들의 마음을 움직이려면 결국 글의 힘이 필요합니다. 그런 점에서 한글만으로 쉬운 글 쓰기의 본산지인 연세대 국문과에서(함께 웃음) 배운 것들이 큰 자양분이 되었지요. 문학을 공부하며 익힌 인간에 대한 깊은 이해, 언어를 다루는 감각, 이야기를 구성하는 능력이 인권 현장에서 늘 저를 도와주었습니다.""1993년에 창간한 이 신문은 정보기관이 우리 발송 명단에 자기들이 포함되어 있는지 확인할 정도로 그들에게도 중요한 정보원이었습니다. 우리는 당시 세상을 '보는 관점'을 변화시키는 데 집중했습니다. 언론이 보도하기 꺼렸던 피해자의 목소리를 적극적으로 대변하고, 유엔(UN)의 국제인권기준에 비추어 우리 사회의 인권 침해 실태를 낱낱이 고발했지요. 이 과정이 훗날 국가인권위원회 설립의 토대가 되기도 했습니다.""세월호 참사는 저에게 깊은 성찰을 안겨주었습니다. '지금까지는 사람이 죽고 나서야 움직였지만, 이제는 사람이 죽기 전에 움직이자'는 결심을 하게 된 것입니다. 단순한 '사고' 프레임에서 벗어나 구조적 원인을 밝히는 '사건' 프레임으로 재난을 바라봐야 한다고 줄곧 강조해 왔습니다. 이를 위해 4·16재단을 설립하고, 피해자들과 시민들이 연대하여 안전한 사회를 만드는 운동을 지금도 이어가고 있습니다.""인권운동은 거창한 구호에서 시작되지 않습니다. 타자의 고통을 '경청'하는 것, 바로 거기에서 시작됩니다. 피해자의 억울함을 사회의 중심부로 끌어올려 인간의 기초 가치를 공적 영역에 뿌리내리게 하는 일이지요. 살아 있는 존재가 흘리는 눈물에는 반드시 온기가 있습니다. 그 온기를 기억하고 서로의 손을 잡는다면, 우리는 더 이상 억울한 죽음이 없는 세상을 만들 수 있을 것입니다."그는 인권운동은 마치 거대한 벽에 작은 구멍을 뚫어 드나드는 문을 만드는 작업과 같다고 했다. 당장은 벽이 무너지지 않을 것 같아도, 수많은 이들이 경청과 연대라는 송곳으로 함께 구멍을 낸다면, 결국 그 너머의 따뜻한 빛을 마주하게 될 것이라는 그의 이웃집 아저씨 같은 포근하면서도 차분한 목소리 그 자체가 온기였다. 박래군 인권운동가의 45년이 바로 그런 길이었다.