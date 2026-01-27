메뉴 건너뛰기

26.01.27 09:25최종 업데이트 26.01.27 09:25

김유철 시인 "쇠귀 신영복의 영성" 강연 29일

김유철 시인은 오는 29일 오후 7시 창원마산 창동 이은문화살롱에서 "쇠귀 신영복의 영성"이란 제목으로 강연한다.

김유철 시인, 쇠귀 신영복 선생 강연.
김유철 시인, 쇠귀 신영복 선생 강연. ⓒ 이은문화살롱

#신영복

