26.01.27 09:18최종 업데이트 26.01.27 09:18

전창현 경남교육포럼 상임대표, 교육감선거 출마선언

전창현 경남교육포럼 상임대표는 29일 오전 경남도교육청 브리핑실에서 경남교육감선거 출마선언한다. 전 상임대표는 민주노총일반노동조합 위원장, 민주노총 경남본부 사무처장, 경남도교육청 교육활동보호담당관, 국가교육회의 지역사회협력특별위원회 위원 등을 지냈다.

전창현 경남교육포럼 상임대표, 경남교육감선거 출마선언 ⓒ 전창현

