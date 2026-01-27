이해찬 전 총리 충남 분향소 설치... 고향서도 애도 물결

큰사진보기 ▲충남 천안시에 위치한 더불어민주당 충남도당 당사에 이해찬 전 총리를 추모하는 분향소가 차려졌다. ⓒ 이재환 -더불어민주당충남도당제공 관련사진보기

베트남 출장 중 향년 74세로 별세한 이해찬 전 총리를 추모하는 충남 분향소가 차려졌다.더불어민주당 충남도당은 26일 "이해찬 전 총리를 추모하는 시민분향소를 27일부터 오는 31일까지 운영한다"고 밝혔다. 분향소 위치는 천안시 동남구 만남로9, 포스코더샵빌딩 3층 더불어민주당 충남도당 제2회의실이다. 운영시간은 오전 9시부터 저녁 8시까지이다.민주화 운동의 산 증인이기도 한 이 전 총리는 충남 청양 출신이다. 지역 주민들의 사회관계망서비스에는 이 전 총리를 추모하는 글이 계속 올라오고 있다. 한 충남 정치권 인사는 오는 6월 지방선거 출마 선언 기자회견까지 미루며 이해찬 전 총리를 애도했다.A 인사는 26일 오후 사회관계망서비스에 "이해찬 전 국무총리의 장례식이 1월 27일부터 31일까지 닷새간 기관·사회장으로 치러진다"며 "고인을 깊이 애도하는 마음으로 1월 28일 예정이었던 출마 선언은 2월 3일로 변경한다"고 밝혔다. 그러면서 "장례기간 동안은 애도에 집중하며 고인의 뜻과 삶을 마음에 새기겠다"고 덧붙였다.이정문 더불어민주당 충남도당위원장도 "이해찬 전 총리는 고난의 시대를 온몸으로 이겨내며 민주주의의 역사를 이어온 분이자, 위기의 순간마다 중심을 잡았던 대한민국 민주정치의 한 축이셨다"며 이 전 총리를 애도했다.