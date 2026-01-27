▲‘서산 K4 축구단’ 공식 출범 ‘서산 K4 축구단(서산 피오니어 FC)’이 26일 창단식을 개최했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲창단식 및 후원의 밤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

'서산 K4 축구단(서산 피오니어 FC)'이 26일 창단식을 개최했다.이날 오후 6시 서산 베니키아호텔 3층 스텔라룸에서 열린 창단식 및 후원의 밤 행사에는 이완섭 시장, 조동식 의장, 윤만형 서산시체육회장, 김인태 서산시축구협회장, 충청남도 강춘식 노인회장 등 300여 명이 참석했다.한국 축구를 주름잡았던 슈퍼스타인 이회택 한국 OB축구 고문(전 국가대표)과 이태부 대한축구협회(KFA) 고문 등 원로들도 자리를 함께하며 행사를 빛냈다.또한 변경택 대표는 서산축구 발전과 유소년들을 위해 3천만 원을 윤만형 서산시체육회장에게 전달했다.이완섭 시장은 축사를 통해 "서산 K4 축구단 창단은 시민들에게 자긍심을 심어주고 지역 스포츠 문화를 한 단계 격상시키는 계기가 될 것"이라며 "앞으로 서산을 넘어 대한민국 축구의 중심이 되길 기원한다"고 밝혔다.서산 K4 축구단은 변경택 대표와 최장일 단장, 권중화 사무국장을 중심으로 탄탄한 운영 기반을 갖추고, 서산 지역 축구 꿈나무 육성과 지역 사회 공헌 활동에도 박차를 가할 계획이다.