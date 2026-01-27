사회부산경남한줄뉴스 26.01.27 09:18ㅣ최종 업데이트 26.01.27 09:18 남해읍여성의용소방대, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲남해읍여성의용소방대, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기 남해읍 행정복지센터 지난 26일 남해읍여성의용소방대(대장 공두애)가 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이번 성금 기탁은 남해읍여성의용소방대가 매년 꾸준히 이어오고 있는 나눔 활동의 일환으로, 대원들이 자발적으로 뜻을 모아 성금을 마련했다. 공두애 대장은 "대원 모두가 한마음으로 준비한 성금인 만큼 도움이 필요한 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"고 밝혔다. #남해군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주 야외스케이트장, 이용객 3만여 명 다녀가 갤러리 오마이포토 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 1/9 이전 다음 이전 다음 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.