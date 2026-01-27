메뉴 건너뛰기

26.01.27 09:18최종 업데이트 26.01.27 09:18

남해읍여성의용소방대, 이웃돕기 성금 100만원 기탁

남해읍여성의용소방대, 이웃돕기 성금 100만원 기탁
남해읍여성의용소방대, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 ⓒ 남해군청

남해읍 행정복지센터 지난 26일 남해읍여성의용소방대(대장 공두애)가 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다.

이번 성금 기탁은 남해읍여성의용소방대가 매년 꾸준히 이어오고 있는 나눔 활동의 일환으로, 대원들이 자발적으로 뜻을 모아 성금을 마련했다.

공두애 대장은 "대원 모두가 한마음으로 준비한 성금인 만큼 도움이 필요한 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"고 밝혔다.

#남해군

