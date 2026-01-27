사회부산경남한줄뉴스 26.01.27 09:18ㅣ최종 업데이트 26.01.27 09:18 대동면체육회, 김해시미래인재장학재단에 5백만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲대동면체육회, 김해시미래인재장학재단에 5백만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시미래인재장학재단은 26일 대동면체육회(회장 권영우)에서 장학기금 500만원을 기탁했다고 밝혔다. 대동면체육회는 회원 수가 80명이 넘는 큰 규모로 지역 체육 발전과 면민 화합을 위해 왕성하게 활동하고 있다. 권영우 회장은 "회원들이 한마음으로 뜻을 모았다. 우리 청소년들이 몸도 마음도 건강한 사회구성원으로 잘 성장해주길 바란다"고 말했다. #장학기금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주 야외스케이트장, 이용객 3만여 명 다녀가 갤러리 오마이포토 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 1/6 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.