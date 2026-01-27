메뉴 건너뛰기

26.01.27 09:18최종 업데이트 26.01.27 09:18

대동면체육회, 김해시미래인재장학재단에 5백만원 기탁

대동면체육회, 김해시미래인재장학재단에 5백만원 기탁
대동면체육회, 김해시미래인재장학재단에 5백만원 기탁 ⓒ 김해시청

김해시미래인재장학재단은 26일 대동면체육회(회장 권영우)에서 장학기금 500만원을 기탁했다고 밝혔다.

대동면체육회는 회원 수가 80명이 넘는 큰 규모로 지역 체육 발전과 면민 화합을 위해 왕성하게 활동하고 있다.

권영우 회장은 "회원들이 한마음으로 뜻을 모았다. 우리 청소년들이 몸도 마음도 건강한 사회구성원으로 잘 성장해주길 바란다"고 말했다.

#장학기금

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

