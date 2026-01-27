중국 군 수뇌부 숙청, 대만해협 긴장에 미치는 영향은

AD

중국 당국은 지난 24일 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석과 류전리 연합참모부 참모장을 심각한 법 위반 혐의로 조사 중이라고 발표했다. 구체적인 혐의 내용은 공개되지 않았지만, 중국 내외에서는 이번 조치를 두고 숙청성 인사 조치로 해석하는 시각이 적지 않다.주목할 대목은 조사 발표 이후 나온 관영 매체의 논평이다. 인민해방군 기관지 논평을 인용한 보도에 따르면, 장유샤와 류전리는 중앙군사위원회 주석인 시진핑 국가주석의 군 통수 체계를 훼손했다는 책임을 지적받았다. 이는 반부패 차원을 넘어 군 통수권에 대한 정치적 충성 문제를 전면에 내세운 것으로, 기존 군 수뇌부 조사와는 결이 다르다는 분석이 제기된다.그동안 반부패 수사는 시진핑 이전 지도부 시기부터 중국공산당이 인민해방군을 통제하기 위해 활용해온 주요 수단 중 하나였다. 과거 궈보슝이나 쉬차이허우 숙청 사례에서도 정치적 요소가 배제되었다고 보기는 어렵지만, 이번 조치는 부패보다 정치적 문제에 더 무게가 실려 있는 모습이다.이는 군 통수권에 대한 도전은 공청단이나 상하이방 출신 인사뿐 아니라, 태자당 계열이자 군 내 서열 2위에 해당하는 인물조차 용납되지 않는다는 메시지로 해석될 수 있다. 이러한 맥락은 작년 한때 확산되었던 시진핑 실각설과도 맞물려 해석되고 있다.이 사건과 관련해 우리가 주목해야 할 핵심 질문은 결국 양안 갈등에 어떤 영향을 미치느냐이다. 결론부터 말하면, 전망은 오히려 더 불투명해졌다. 그 이유는 불확실성의 증가다. 군 수뇌부 숙청으로 참모 기능이 위축될 경우, 대규모 군사작전의 기획과 단계적 실행이 지연될 가능성이 있다.특히 장유샤와 류전리 등이 중월전쟁을 경험한 세대(월전방)라는 점에서 이러한 우려는 더 커진다. 반면, 당에 의한 군 통제와 정치적 충성 검증이 강화될 경우, 최종 결정 권한은 더욱 중앙으로 집중될 수 있다. 문제는 이러한 결정 구조가 단선화될수록, 오판을 견제할 군사적 전문성과 내부 이견 조정 기능이 약화될 수 있다는 점이다.대만해협의 긴장은 이미 최고조 수준에 가깝다. 중국은 최근에도 대만을 포위하는 형태의 합동훈련을 실시했으며, 미국이 긴장 고조를 우려하며 자제를 촉구했음에도 불구하고 중국은 훈련과 연습을 지속하겠다는 입장을 분명히 했다.대만 쪽 반응도 심상치 않다. 대만 국방장관은 인민해방군 수뇌부 변화가 이례적이라고 평가하며 상황을 예의주시하되, 군사적 태세를 낮추지는 않겠다고 밝혔다. 아울러 군사·비군사 지표를 종합해 판단하겠다는 입장도 덧붙였다. 이는 중국 내부 사정을 단정적으로 해석하기보다는, 수집 가능한 정보와 관측 지표를 통해 의도를 판단하겠다는 의미다.국제정치적 환경은 더욱 복합적이다. 미국은 2025년 12월 발표한 새 국가안보전략(NSS)에서 대만 침공 억제를 핵심 과제로 제시했고, 한국과 일본을 포함한 주요 동맹국들의 국방비 증액 필요성도 함께 강조했다. 미중 전략 경쟁의 초점이 대만으로 집중될수록, 한국이 선택할 수 있는 외교·안보적 옵션은 점점 제한될 수밖에 없다.이 지점에서 논의는 크게 두 갈래로 정리할 수 있다. 하나는 중국을 '곧 대만을 침공할 국가'로 단정하고 적대적 인식만을 강화하는 접근이다. 그러나 한중 관계는 안보뿐 아니라 경제, 문화, 기후 문제까지 복합적으로 얽힌 이웃 국가 관계라는 현실을 고려해야 한다.다른 하나는 중국 군 수뇌부가 흔들리고 있으니 당분간 안심해도 된다는 안이한 판단이다. 양안 갈등의 위험은 중국의 의중 하나만으로 결정되지 않는다. 미국의 전략, 대만의 대응, 나아가 북러를 포함한 주변국들의 외교·안보적 움직임이 맞물리면서 우발적 충돌 가능성은 언제든 급변할 수 있다.이에 우리에게 필요한 것은 친중도 반중도 아닌 확고한 원칙의 견지다. 무력 침공을 통해 현상을 변경하려는 시도에는 분명히 반대하되, 불필요한 경제·외교·문화적 갈등을 키우지 않는 방식으로 정책을 유지해야 한다. 한미 동맹 공조를 강화하는 동시에, 유사시 지원의 범위와 한계를 사전에 점검할 필요가 있다. 아울러 한중 간 소통 채널을 확대해 우발적 위험을 줄이려는 노력도 수반되어야 한다.중국 군 수뇌부 숙청이 양안 갈등에 미치는 영향에 대해, 지금은 낙관도 비관도 모두 경계해야 할 시점이다. 확인된 정보와 고가치 정보자산에 기초해 매 순간 최선의 판단을 갱신해 나가는 것이 현실적인 대응이다.대만해협을 둘러싼 동북아 군비 경쟁이 장기화될 경우, 한국의 경제와 문화에 이로울 것은 거의 없다. 따라서 중국과 협력 가능한 의제는 무엇인지를 함께 모색하고, 위기를 관리할 대화의 창구를 넓혀 두어야 한다. 방위비 증액만으로는 한반도의 평화를 보장하기 어려운 시대다.