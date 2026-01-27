메뉴 건너뛰기

26.01.27 09:05최종 업데이트 26.01.27 09:05

청와대 "미 정부로부터 관세 인상 공식 통보 못 받아"

"정책실장 주재로 대책회의, 산업부 장관 방미해 상황 파악 예정"... 앞서 양측 MOU에 따르면 입법지연 아냐

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2025년 10월 29일 경북 경주박물관에서 정상회담장으로 이동하며 대화하고 있다.
이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2025년 10월 29일 경북 경주박물관에서 정상회담장으로 이동하며 대화하고 있다. ⓒ 대통령실

도널드 트럼프 미국 대통령이 본인의 SNS를 통해 한미 관세협상 당시 협의했던 대미투자특별법의 입법 처리 지연을 이유로 한국에 대한 관세를 다시 올리겠다고 선언한 가운데, 청와대는 27일 "미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부 내용에 대한 설명은 아직 없는 상황"이라고 밝혔다.

청와대 대변인실은 이날 오전 언론 공지를 통해 이를 밝히면서 조속히 상황을 파악하고 대응에 나설 계획임을 밝혔다.

이와 관련 청와대 대변인실은 "오늘 오전 정책실장 주재로 관계부처가 참여하는 대책회의를 개최할 예정"이라며 "현재 캐나다에 체류 중인 김정관 산업통상부 장관도 조속히 미국을 방문하여 러트닉 상무장관과 관련 내용을 협의할 계획"이라고 알렸다.

한편, 트럼프 대통령이 문제 삼은 대미투자특별법 입법 처리 지연은 앞서 양국에서 합의했던 내용을 감안하면 다소 사실과 다른 측면이 있다.

앞서 한미 양국은 한미 전략적 투자에 관한 양해각서를 체결하면서 이를 위한 법안이 한국 국회에 '제출'되는 달의 1일 자로 관세 인하 조치를 소급 적용하기로 한 바 있다. 이에 따라 더불어민주당이 2025년 11월 대미투자특별법을 발의했고, 미국도 이에 맞춰 한국에 대한 관세를 15%로 소급 인하했다.

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

