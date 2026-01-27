'한국 국회' 문제삼은 트럼프... 대미투자법 제동 건 국힘의 답은?

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시각 2026년 1월 26일, 한국 국회의 무역 협정 비준 지연을 이유로 자동차 등 한국산 주요 수입품에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 전격 선언했다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시각 2026년 1월 26일, 한국 국회의 무역 협정 비준 지연을 이유로 자동차 등 한국산 주요 수입품에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 전격 선언했다.트럼프 대통령은 26일(현지시간) 자신의 SNS에 올린 글에서 "한국 국회가 미국과의 합의를 지키지 않고 있다"면서 "이재명 대통령과 나는 2025년 7월 30일 양국 모두를 위한 훌륭한 합의에 도달했으며, 2025년 10월 29일 내가 한국을 방문했을 때 이 조건들을 재확인했다. 그런데 왜 한국 국회는 이를 승인하지 않나"고 했다.이어 그는 "한국 국회가 우리의 역사적인 무역 협정을 제정하지 않는 것은 그들의 권한"이라면서도 "나는 이에 대한 대응으로 한국산 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세 품목에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다"고 밝혔다.트럼프 행정부는 지난해 7월, 한국이 미국에 3500억 달러 규모의 투자 및 1000억 달러 규모의 미국산 LNG 및 에너지를 구매하고 한국산 제품에만 관세를 15%로 적용하는 조건으로 관세 협상에 합의한 바 있다.작년 11월 13일에는 이와 같은 내용을 담은 한미 관세·안보 팩트시트도 공동발표했다. 해당 팩트시트는 "이재명 대통령과 트럼프 대통령은 한미동맹의 강인함과 지속력을 반영하는 지난 7월의 역사적인 '한국 전략 무역 및 투자 합의' 발표를 재확인하였다"며 "미국은 한국산 자동차 및 부품, 원목·제재목과 목재 제품에 대한 232조 관세를 15%로 인하한다"고 명시했다.이처럼 상호관세를 15%로 낮추기로 합의한 지 채 세 달도 안 돼 트럼프 대통령이 국회가 행정부 간의 합의를 지연시키고 있다는 이유로 합의를 파기한 것이다.지난해 11월 26일, 더불어민주당은 대미 투자의 법적 근거가 될 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'(아래 대미투자특별법)을 김병기 당시 원내대표가 대표 발의했다. 해당 특별법안이 국회에 제출됨으로써 자동차·부품 관세인하가 2025년 11월 1일자로 소급 적용되는 요건을 갖추게 됐다.하지만 현재 대미투자특별법은 국회 재정경제기획위원회에 계류 중인 상태다. 국민의힘은 특별법 제정에 앞서 국회 비준부터 받아야 한다며 반대 입장을 밝혔다.팩트시트 공동 발표 직후 국민의힘은 '국회 비준 없는 국회 패싱 협상은 무효'라는 제목의 논평에서 "헌법은 이런 협정에 대해 국회가 국민을 대신해 검증할 의무를 부여하고 있다", "이번 협상은 반드시 국회 비준 절차를 통해 투명하게 검증돼야 한다. 국민 동의 없이 국민 1인당 천만 원에 달하는 재정 부담을 떠넘기는 이재명 정부의 독주를 결코 허용해서는 안 된다"며 국회 비준 없는 관세협상 합의는 무효라고 주장했다.지난헤 12월 2일 송언석 국민의힘 원내대표는 대미투자특별법 점검 상임위원장·간사단 회의에서 "정부는 매년 200억 달러의 막대한 재정 부담을 떠안긴 관세협상을 맺고도 마땅히 거쳐야 할 국회 비준 절차를 외면한 채 특별법을 기습 제출했다"며 "특별법 제정 시도를 멈추고 헌법이 정한 국회 비준부터 받으라"고 했다.같은 해 12월 22일, 박성훈 국민의힘 의원은 정부가 국회의 사전동의 절차를 거친 경우에 한해서만 미국에 대미투자 사업을 제안하거나, 미국이 제안한 대미투자 사업의 추진에 동의하고 미국과 협의할 수 있도록 하는 내용의 대미투자특별법을 따로 대표발의하기도 했다.정부와 여당은 국회 비준 없이 특별법으로 대응해야 한다는 입장이다. 지난해 11월 대통령실 관계자는 "관세합의 MOU(양해각서)는 법적 구속력이 없어 국회 비준 동의 대상은 아닌 것으로 판단했다"고 입장을 밝혔고, 민주당은 "MOU에 국회 비준을 받는 건 오히려 스스로 족쇄를 채우는 꼴"이라고 반대하고 나섰다.이처럼 야당이 국회 비준을 강조하면서 특별법 처리가 지연되는 가운데 트럼프 대통령이 국회가 미국과의 합의를 지키고 있지 않다고 불만을 표출하며 관세를 아예 합의 이전으로 되돌려 놓겠다고 엄포를 놓은 셈이다. 트럼프 대통령의 이러한 폭탄 발언에 국민의힘이 해당 법안과 관련해 여당과 합의를 이룰지 주목된다.