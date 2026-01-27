"지역 희생 강요하는 에너지 정책 용납 안해... 신규 원전 중단하라"

AD

큰사진보기 ▲탈핵시민행동은 1월 5일 부산 기장군 고리원자력발전소 앞에서 출발해 세종을 거쳐 청와대 앞까지 “신규 핵발전소 반대 도보 행진”을 벌였다. ⓒ 탈핵시민행동 관련사진보기

이재명정부가 신규 원자력(핵)발전소 건설을 하겠다고 발표하자 탈핵단체들이 반대하고 나섰다. 탈핵경남시민행동은 27일 성명을 내 "이재명정부는 노후 원전의 수명 연장을 중단하고 신규 건설을 즉각 중단하라"라고 촉구했다.20일 진행된 국무회의에서 이재명 대통령은 신규 핵발전소 건설과 관련해 "충분히 의견을 수렴하고 난타전을 하더라도 따로 헤어져 싸우지 말고 모여서 논쟁하게 하라"고 주문했다.이어 김성환 기후에너지환경부 장관은 26일 신규 원전 2기와 소형모듈원전(SMR) 4기 건설을 강행하겠다고 발표했다.이에 대해 탈핵경남시민행동은 성명에서 "기후 환경단체는 윤석열 친원전 정권의 재집권을 막기 위해 이재명 정부를 적극 지지했지만, 환경단체를 배신하고 말았다"라고 말했다.이어 "핵폐기물 대책도 없으며 안전성이 담보되지 않는 원전은 단 한 번의 사고로 수백만 국민을 방사능 피폭자로 만들고 국가 경제를 파산에 이르게 할 것이다"라면서 "신규 원전 건설에 대한 공론화를 추진한다더니 친원전 유도성 질문으로 만든 설문조사를 끝으로 신규 원전 건설을 결정하고 말았다"라고 덧붙였다.이들은 "이재명 대통령은 안전이 담보되면 수명을 연장하겠다고 했는데 안전 담보 없이 고리2호기 수명연장을 강행했다"라며 "시민들은 수명연장의 불법성을 내세워 무효소송을 준비 중인데 느닷없이 신규 원전 건설을 결정했다"라고 밝혔다.또 "고준위 핵폐기물은 지금도 매년 800여 톤씩 배출되고 있고 현재 1만 9000톤이 원전 내 임시 수조와 맥스터, 캐니스터 형태로 지상에 임시 보관 중이다. 고리에는 고준위 핵폐기물 저장률이 90% 이상이라 더 이상 보관할 여유가 없다"라며 "40년 된 노후 원전은 수명을 연장하고 신규 원전 건설까지 강행하는 것은 후세대에 재앙을 떠넘기는 무책임한 처사다"라고 했다.이들은 "인공지능 산업은 엄청난 전력을 필요로 하기 때문에 위험하지만 어쩔 수 없이 원전을 더 지어야 한다고 한다"라며 "국민 60%가 신규 원전 건설을 지지한다고 하면서 신규 건설을 강행하겠다는 것이다. 국민 34%는 원전이 위험하다고 설문에 대답한다"라고 지적했다.탈핵경남시민행동은 "데이터센터와 용인반도체 산단 핑계는 허구다. 국제에너지기주(IEA) 자료에 의하면 전 세계 1만1800여 곳의 데이터센터 전력 소비량은 전체의 1.5%에 불과하고 2030년에 두 배가 된다고 하더라도 3%다"라며 "또 지금 당장 원전 건설을 추진해도 전력 생산은 15년 후가 될 것이다. 용인 반도체 산단의 전력 공급에는 도움이 되지 않는다. 정부의 전력 수급 정책은 전혀 합리적이지 않을 뿐 아니라 국민의 안전과 미래 세대에 대한 배려가 전혀 없다"라고 주장했다."에너지믹스라는 황당한 주장을 하지 말라"라고 한 이들은 "2030년까지 재생에너지 100기가와트 목표를 달성하기 위해서는 매년 12기가와트 건설해야 한다"라고도 말했다.이들은 "이재명 정부는 노후 원전의 수명 연장을 중단하고 신규 건설을 즉각 중단해야 한다"라면서 "우리는 안전한 미래를 원하는 시민들과 함께 끝까지 저항할 것이며, 지역의 희생을 강요하는 어떠한 에너지 정책도 용납하지 않을 것"이라고 밝혔다.탈핵경남시민행동은 "핵폐기물 처리 대책부터 우선 마련하라", "고리2호기 안전성 점검을 위한 민관협의회를 구성하라", "SMR의 경제성, 안전성에 대한 공개 방송 토론회 개최하라", "전력 수급기본계획 공개 토론회 개최하라", "중대사고시 실효성 있는 대피계획을 수립하라", "재생에너지 3배 확대를 위한 구체적 계획 수립하라", "원전 신규 건설에 대한 방송토론회 개최하라"라고 촉구했다.탈핵을 요구하는 시민들의 움직임은 경남 외 지역에서도 이어지고 있다. 탈핵시민행동은 지난 5일 부산 기장군 고리원자력발전소 앞에서 출발해 세종을 거쳐 청와대 앞까지 '신규 핵발전소 반대 도보 행진'을 벌이기도 했다.탈핵울산시민공동행동, 울산기후위기비상행동, 신규원전반대울주군대책위원회는 지난 22일 울산시청에서 신규 원전 건설 반대 기자회견'을 열었다.