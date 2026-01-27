"사라지는 경력, 국가가 책임진다"... 논산발 '사회복지사 규제혁신' 주목

큰사진보기 ▲심윤무 논산시 기획감사실 성과관리팀장(충남사회복지행정연구회장) 사진 본인제공 ⓒ 심윤무 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

저출산·고령화의 가속화로 사회복지사의 역할이 그 어느 때보다 중요해지고 있지만, 정작 이들의 '경력'은 행정의 사각지대에 방치되어 있다는 지적이 제기됐다.국가자격 전문인력임에도 경력 입증의 책임을 온전히 개인에게 지워온 낡은 관행을 깨기 위해 지자체의 한 공무원이 '사회복지사 경력관리 국가책임제'를 제안해 관심을 모으고 있다.현재 전국 사회복지사 수는 137만 명을 넘어섰으며, 이들은 공공과 민간을 아우르는 복지 현장에서 핵심 역할을 수행하고 있다. 하지만 이들의 경력관리 체계는 처참한 수준이다.동일한 국가자격인 보육교사가 '정부24'를 통해 경력을 일괄 발급받는 것과 달리, 사회복지사는 근무했던 개별 기관을 일일이 찾아다니며 종이 증명서를 발급받아야 하는 구조다.이로 인해 기관이 폐업하거나 자료가 소실될 경우 과거의 경력을 입증할 방법이 사실상 전무하다. 특히 비정규직이나 단기 근로자의 경우 경력 누락이 빈번하며, 이는 공무원 임용 시 호봉 산정이나 경력 가산에서 고스란히 불이익으로 이어진다.이러한 현장의 비합리성을 날카롭게 파고든 이는 논산시 기획감사실의 심윤무 성과관리팀장이다. 사회복지학 박사이자 충남 사회복지직 공무원 1700여 명을 대표하는 '충남사회복지행정연구회장'을 맡고 있는 그는 누구보다 현장의 고충을 잘 아는 전문가다.심 팀장이 제안한 개선안의 핵심은 '국가 차원의 통합 관리'와 '정부24 연계'다. 사회복지사 자격번호를 기반으로 보건복지부와 지자체, 한국사회복지사협회를 잇는 통합 시스템을 구축해 근무 이력을 자동 누적하고, 본인 인증만으로 정부24에서 즉시 발급 받게 하자는 것이다. 또한 시설이 폐업하더라도 중앙 DB에 경력을 영구 보존하는 방안과 이를 뒷받침할 '사회복지사업법 시행규칙' 개정안까지 상세히 담았다.심 팀장은 이미 행정 일선에서 '혁신 전도사'로 통한다. 그는 지난해에도 ▲사망진단서 발급 권한 확대(애도할 권리) ▲치매 환자 운전면허 수시 적성검사 확대 등 굵직한 행정 제안을 통해 정부의 규제개혁 검토 과제 선정을 이끌어낸 바 있다.이번 제안 역시 226개 지자체와 수많은 복지시설의 행정 비용을 대폭 절감할 수 있는 '생활밀착형 규제 혁신'의 결정판으로 평가받는다.심윤무 팀장은 "사회복지사는 국가 공인 전문가임에도 경력관리만큼은 개인이 모든 짐을 떠안아 왔다"며 "정부24 연계 시스템이 구축된다면 현장의 혼란을 해소하고 공공부문 인사 전반의 공정성을 높이는 전기가 될 것"이라고 강조했다.현재 소관 부처인 보건복지부와 행정안전부는 해당 안건에 대해 "법 개정 및 인프라 구축을 위해 중장기적 검토가 필요하다"며 긍정적인 신호를 보낸 상태다. 현장의 목소리를 정책으로 연결한 한 공무원의 끈기 있는 노력이 전국 130만 사회복지사의 권익 보호라는 결실로 이어질지 주목된다.