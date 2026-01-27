청주서 시작된 항일 학생운동, 충북 초등학교까지 번졌다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

[무극초등학교 학교 연혁]

[참고문헌]

1930년 1월 21일, 충북 청주 지역의 3개학교(당시 청주공립보통학교·청주공립농업학교·청주공립고등여학교)의 연합시위로 시작된 '광주학생운동지지 동맹휴학' 투쟁은 인근지역에 있는 보통학교(현재 초등학교)로 전파됐다.그해 2월 충주에 있는 대소원공립보통학교(현재 대소원초등학교)와 괴산군 청천면에 있는 청천공립보통학교(현재 청천초등학교)로 이어졌다.충북 음성군에서도 초등학생들이 맹휴투쟁 대열에 합류했다.<중외일보>에 따르면 1930년 2월 15일 충북 음성군 금왕읍에 있는 무극공립보통학교(현재 무극초등학교) 5·6학년 학생 일동이 맹휴투쟁과 만세시위를 계획했다.그러나 안타깝게도 계획은 실행되지 못했다. 일제 경찰은 학생들의 계획을 사전에 알아내 주동학생을 검거했다. 이때 검거된 학생은 총 5명으로 장춘식·정인식·이민우·정인훈·김교섭으로 조선총독부 음성경찰서로 끌려가 고초를 겪었다.또 다른 학교 학생 서상선도 함께 끌려가 경찰 취조를 받았다. 비록 맹휴투쟁과 만세시위를 진행하지는 못했지만, 청주지역 중등교육과정에 있는 학생들의 맹휴투쟁만 있었던 것이 아니라 충북지역 초등학생까지 동참했다는 사실을 보여준다.- 1906.4.5. 무극사립보통학교 인가- 1907.6.1. 사립통명학교(4년제)- 1917.10.1. 무극공립보통학교로 교명 변경- 2025.1.8. 제106회 졸업식(누적졸업생 1만1681명)- <중외일보> 기사 (1930.2.23., 2.28)- <동아일보> 기사 (1930. 1.21, 1.22, 1.26, 2.6, 2.9 2.17) 기사- <중외일보> 기사 (1930. 1.22)- <독립운동사 제9권>(독립운동사편찬위원회)