민청련 동지회, 고 이해찬 전 국무총리 추도... "끝까지 민주화 살다 간 동지"

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 베트남에서 치료 중 별세했다고 민주평통이 밝혔다. 향년 73세.

시대를 설계한 이론가이자 실천가, 이해찬 동지를 기리며 민주화운동청년연합(민청련) 동지회는 우리 운동의 설계자이자 영원한 스승인 이해찬 전 국무총리의 별세에 깊은 슬픔을 누르며, 삼가 고인의 명복을 빕니다.



이해찬 동지는 1983년 민주화운동청년연합 창립의 주역으로, 초대 상임위원회 부위원장으로서 조직의 방향과 실천을 세우는 데 핵심적인 역할을 수행했습니다. 엄혹한 시절, '민주화운동 교과서'라 불린 이론지 『민주화의 길』 창간을 주도한 독보적인 전략가이자 이론가였습니다. 또 1987년 초부터 '국민운동본부' 구성을 주도하며, 경적 울리기 같은 대중 행동 전략을 설계하며 6월항쟁을 이끌어내는데 큰 역할을 했습니다.



그는 이론적 유연함과 실천적 강인함을 동시에 갖춘 우리의 든든한 사령관이었습니다. 투쟁의 현장에서는 누구보다 단호하고 강인한 의지를 보여주었지만, 전략을 세울 때에는 언제나 유연했습니다.



오랜 옥고와 고문으로 쇠약해진 몸을 안고서도, 민주화 이후 그는 민주주의의 제도화와 국가 경영이라는 책임의 자리에서 열정적인 전략가로서의 면모를 잃지 않았고, 불의 앞에 결코 타협하지 않는 모습을 보여주었습니다.



우리는 기억합니다.

공권력의 횡포에 맞서 안경값 하나까지 끝내 받아내던 당신의 치열하고 집요한 투쟁 정신을,

감옥 안에서도 신발을 신고 들어오는 간수들을 꾸짖던 그 당당한 기개를,

그리고 민청련의 깃발 아래 함께 고민하고 치열하게 논쟁하며 길을 찾던 당신의 뒷모습을 우리는 기억합니다.



시위 전단을 실어 나르던 당신의 그 낡은 차가 민주주의의 길을 냈듯이,

내란잔재 청산과 사회대개혁, 한반도 평화와 통일이라는 엄중한 과제를 실천하며

이제 당신이 평생 던져온 질문과 실천을 우리가 이어가겠습니다.

이제 모든 짐을 내려놓고 편히 쉬십시오.



2026년 1월

민주화운동청년연합 동지회 일동

