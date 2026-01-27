진주 택시는 왜 가장 가까운 손님을 먼저 태울 수 있을까

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

이용자와 가장 가까운 택시가 아닌 회비 등급에 따라 택시(기사)가 배정되는 카카오택시 중심의 호출 시장 구조 속에서 경남 진주시가 마련한 공공형 호출앱 '진주택시'가 대안으로 떠오르고 있다.진주시 주약동에 사는 김성숙(69)씨는 최근 휴대전화에 '진주택시' 앱을 설치했다. 늘 쓰던 카카오택시 대신 지역 호출 서비스인 '진주콜'을 이용해 보기로 한 것이다.성숙씨는 "콜택시는 무조건 카카오라고만 생각했는데, 지인 권유로 진주콜을 써보니 오히려 신속해 배차에 만족한다"고 말했다.30년째 개인택시를 운행 중인 이호철(가명) 기사는 "눈앞에 손님이 있어도 '배차' 버튼을 누르는 손동작이 느리면 호출을 놓친다"며 "멀리 있는 차량이 배차돼 손님은 기다리고, 가까이 있던 기사는 허탕을 친다"고 토로했다.반면 진주콜은 승객 위치를 기준으로 가장 가까운 차량을 자동 배정하는 방식이다. 이 기사는 "진주택시는 개인이 경쟁해서 먼저 누르는 사람에게 콜이 돌아가는 것이 아니라 배차 시스템이 자동으로 거리 기준으로 배차하니 불필요한 이동이 줄고 시민 입장에서는 훨씬 빠르다"고 설명했다.카카오택시의 배차 구조는 기사들에게 비용 부담을 전제로 한 경쟁을 요구한다. '티블루' 등 가맹 서비스는 하루 수익의 약 5%를 수수료로 내야 하고, 호출 우선권을 얻기 위한 멤버십 요금도 월 2만 원 이상이다.긴급 호출 성격의 경우에도 '우선콜'은 승객이 1천 원을 추가 부담하지만, 기사에게 돌아가는 금액은 600원 수준이며, 나머지는 플랫폼이 차지한다.공정거래위원회에 따르면 카카오의 국내 택시 호출 시장 점유율은 90% 이상(2022년 기준 중형 일반호출 96%)이다. 호출 시장이 특정 플랫폼에 크게 의존하는 상황에서, 배차 방식과 수수료 구조를 플랫폼이 사실상 주도하고 있다는 지적이 나온다.카카오는 벤티·모범·블랙 등 상위 요금제 전환을 택시 기사들에게 독려하고 있는데, 이로 인해 중형택시 공급이 줄고 출퇴근 시간이나 악천후에는 시민들이 상대적으로 비싼 요금제를 선택할 수밖에 없는 시장 구조가 형성되고 있다는 평가도 나온다.진주 지역 택시업계는 이런 구조에 대응하기 위해 공공형 호출앱 '진주택시(진주콜)'를 운영하고 있다.진주택시는 지난 2021년 3월 제일콜, 진주콜, 남강콜의 3개 택시 콜센터가 통합 해 만든 공공 브랜드로, 기사들이 부담하는 회비는 월 6천 원 수준이다. 진주택시에 가입하면 별도의 중개 수수료 없이 콜 이용이 가능해 기사 부담이 크게 줄었다는 평가다.진주택시 사무국장 장원일씨는 "과거 민간에서 개별적으로 '콜'서비스를 운영하던 시절에는 기사들이 월 2-3만 원씩 회비를 냈지만 코로나 시기 불황이 겹치면서 더 이상 회비를 내며 운영하기 어렵다는 현장 목소리가 커졌고, 이후 진주시가 공공형 브랜드로 전환하면서 구조를 안정적으로 바꿨다"고 설명했다.그러면서 "진주에서 대중교통을 이용하거나 온다택시를 이용하면 환승할 때마다1,650원 무제한 광역 환승 마일리지 적립한다"고 덧붙었다.이어 "현재 진주시내 택시는 약 1600대(개인 1000대, 법인 400대·1대당 2명 운행) 규모다. 진주택시 앱 가입자는 약 1만 명, 월 콜 수는 12만 건 수준이다. 앱 사용이 어려운 고령층을 위해 전화 호출 시스템도 병행 운영하고 있다."고 강조했다.진주시는 2022년부터 모바일 자동결제 시스템도 도입했다. 승객은 앱에 신용카드를 등록해 호출 전 예상 요금과 경로를 확인할 수 있고, 하차 시 자동 결제가 이뤄진다. 자동결제 이용 금액의 2%는 마일리지로 환급돼 택시요금으로 사용할 수 있다.30년 경력의 이형수(가명) 기사는 "사실 지금 택시 호출 시장은 카카오택시 의존도가 매우 높은 구조라 진주시 지원 없이는 지역 공공앱 운영이 어렵다"며 "지금 구조는 기사 간 경쟁을 줄이고 시민에게 가장 빠른 배차를 제공하는 데 초점이 맞춰져 있다"고 말했다.그러면서 "진주콜을 써본 사람은 빠르다는 걸 안다"며 "문제는 진주택시 이용자 상당수가 50대 이상으로, 젊은 세대 위주로 과거 진주콜의 불편했던 이미지가 고착돼 다시 써볼 기회 자체가 없다는 점"이라고 설명했다.일주일에 세 번 이상 택시를 이용하는 노윤희(34) 씨는 "주로 밤늦은 시간에 택시를 타는데, 카카오택시는 위치 공유 등 안심 귀가 서비스가 잘 갖춰져 있어 이용하기 편하다"며 "이런 기능들이 진주택시에도 반영된다면 지역 택시 앱을 이용할 의향이 있다"고 말했다.진주뿐 아니라 전국 여러 지역에서도 공공형 지역 택시 호출앱이 성장하고 있다. 대기업 플랫폼의 높은 수수료 부담을 줄이고, 지역 화폐와 연계한 혜택으로 시민 이용을 끌어낸 사례들이다.창원온다콜은 2024년 3월 기준으로 가입 차량이 업계 최다 수준인 3800여 대로 신속한 배차가 가능하며, 하루 7420건 이용건수가 발생해 호응도가 높은 편이다.대구시의 '대구로 택시'는 출시 초기 6개월간 수수료를 면제하고, 이후에도 콜당 200원, 월 최대 3만 원으로 비용 부담을 대폭 낮췄다. 지역 화폐 '대구로 페이' 결제 시 할인 혜택을 제공해 출시 1년 만에 지역 호출 시장 점유율이 20%에 육박했다.전북 전주의 '전주사랑콜'은 중개 수수료가 없고, 전주사랑상품권 결제 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 전화 호출 서비스를 병행해 고령층 접근성을 높였고, 출시 두 달 만에 하루 평균 호출 6천 건, 지역 시장 점유율 20% 수준에 도달했다.부산에서는 부산택시조합이 운영하는 '동백택시'가 부산 지역 화폐 '동백전' 앱과 연동돼 별도 호출료 없이 환급 혜택을 제공하며 도입 1년 만에 10~15% 점유율을 기록했다.경북 포항의 '타보소'는 지역 상품권 결제, 교통약자 이동 지원, 관광 활성화 등 지역 정책과 결합한 모델로 평가받는다.지역 택시 앱의 공통된 성공 요인으로는 ▲낮은 수수료와 저렴한 운영비 ▲지역 화폐 연계 할인 혜택 ▲전화 호출 병행을 통한 고령층 접근성 강화 ▲근거리 배차 원칙 등이 꼽힌다.진주시 교통행정과 담당자는 "공공형 택시 앱인 '진주택시'를 안착시키기 위해 카드결제 수수료 지원, 음성인식 마일리지 보조금, 법인택시 처우 개선비 등을 지원하고 있다"며 "진주지역 택시업계 경쟁력을 강화하는 데 도움을 주면서 동시에 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 보완해 질 높은 서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 진주시는 2016년 경남 최초로 공공형 택시 호출 앱 '진주택시'를 출시했다. 최초 가입 시 500원, 지인에게 앱을 소개하는 친구 초대 시 2000원(초대받은 사람은 1000원)의 마일리지를 제공하며, 택시 이용 시 자동결제 금액의 2%를 마일리지로 적립해 다음 요금 결제에 사용할 수 있도록 하고 있다.