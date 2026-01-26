메뉴 건너뛰기

26.01.26 19:38최종 업데이트 26.01.26 19:38

조천호 등 "기후 전망과 전략-지역과의 대화" 2월 6일 창원

경남기후위기비상행동, 녹색전환연구소는 오는 2월 6일 오후 창원 용지초등학교 미르관에서 "2026 기후 전망과 전략-지역과의 대화" 행사를 연다. 조처노 대기과학자, 배보람 녹색전환연구소 부소장, 최지한 하동참여자치연대 공동대표 등이 강연한다.

“2026 기후 전망과 전략-지역과의 대화”
“2026 기후 전망과 전략-지역과의 대화” ⓒ 경남기후위기비상행동

#기후위기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

