조천호 등 "기후 전망과 전략-지역과의 대화" 2월 6일 창원

큰사진보기 ▲“2026 기후 전망과 전략-지역과의 대화” ⓒ 경남기후위기비상행동 관련사진보기

경남기후위기비상행동, 녹색전환연구소는 오는 2월 6일 오후 창원 용지초등학교 미르관에서 "2026 기후 전망과 전략-지역과의 대화" 행사를 연다. 조처노 대기과학자, 배보람 녹색전환연구소 부소장, 최지한 하동참여자치연대 공동대표 등이 강연한다.