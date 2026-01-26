사회부산경남한줄뉴스 26.01.26 19:38ㅣ최종 업데이트 26.01.26 19:38 조천호 등 "기후 전망과 전략-지역과의 대화" 2월 6일 창원 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 경남기후위기비상행동, 녹색전환연구소는 오는 2월 6일 오후 창원 용지초등학교 미르관에서 "2026 기후 전망과 전략-지역과의 대화" 행사를 연다. 조처노 대기과학자, 배보람 녹색전환연구소 부소장, 최지한 하동참여자치연대 공동대표 등이 강연한다. 큰사진보기 ▲“2026 기후 전망과 전략-지역과의 대화” ⓒ 경남기후위기비상행동 관련사진보기 #기후위기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, '이반성면 종합복지회관' 착공 갤러리 오마이포토 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 1/9 이전 다음 이전 다음 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.