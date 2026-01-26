'2차 가해 논란' 한은정 창원시의원 '경고' 징계

[관련기사]

2차 가해 논란에 휩싸였던 더불어민주당 한은정 시의원이 '경고' 징계를 받았다.경남 창원시의회는 26일 제149회 임시회 2차 본회의를 열고 윤리심사자문위원회에서 '경고' 의견을 낸 한 의원에 대한 징계를 의결해 처리했다.한 의원은 2025년 12월 민주당 장경태 국회의원의 성추행 의혹과 관련해 사회관계망서비스(페이스북)에 "나도 해봤다. 어깨에 손"이라는 제목의 글과 함께 남성의 어깨에 손을 올린 사진을 게시했다가 삭제했다. 이를 두고 '피해자에 대한 2차 가해 아니냐'는 비판을 받았다.국민의힘 창원시의원들은 한 의원을 윤리특위에 회부했다. 창원시의회는 국민의힘 다수다.한은정 의원은 해당 글과 사진을 사회관계망서비스에 올린 뒤 비판을 받으면서 계속 사과를 해왔다.이날 임시회 본회의에서도 한 의원은 사과했다. 먼저 3선이라고 자신을 소개한 한 의원은 "본회의장에서 '3선'이라는 말을 꺼내는 것은 이번이 처음이다"라며 "그만큼 저는 이번 사안에서 제 행동이 잘못됐음을 분명히 인식했고, 사과를 하는 과정에서도 선출직 공직자이자 민주당 3선 의원이라는 책임을 결코 잊지 않았다"라고 말했다."제가 잘못했다"라는 말부터 한 한 의원은 "발언의 이유는, '경고'라는 징계 결과를 바꾸기 위함이 아니다. 다만 윤리위원으로서 해당 결정에 참여하신 의원께 징계 수위가 경고인 이유를 물었다"라며 "그에 대한 답은 세 가지였습니다. 잘못을 인정했기 때문이라는 점, 자문위원회 결정을 그동안 여러번 번복해 이번에는 그대로 가기로 했다는 점, 경고를 받지 않겠다고 미리 말하지 않았다는 점이었다"라고 했다.그는 "드러난 잘못에 대해 사과했음에도, 그 사과를 문제 삼아 계속해서 덧씌워지는 말들은 저를 무너뜨리기 위한 소리로 들렸다. 그날, 많이 아팠다"라면서 "그럼에도 불구하고, 제 잘못을 외면하지 않고 먼저 사과하며 스스로를 낮춘 제 자신을 저는 오늘, 응원하고자 한다. 사과할 줄 아는 사람이 문제였던 적은 없다"라고 밝혔다.