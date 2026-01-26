국민연금 올해 국내주 비중 14.4%→14.9% 확대

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년도 제1차 국민연금기금운용위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민연금이 올해 국내주식 비중을 당초 계획보다 0.5%포인트(p) 늘리고, 해외주식 비중은 1.7%p 줄이기로 했다. 또 자산군 비중이 목표에서 벗어났을 때 허용범위 내에 있도록 조정하는 자산배분 조정(리밸런싱)을 한시적으로 유예하기로 했다.국민연금기금운용위원회(기금위)는 26일 오후 정부서울청사에서 위원장인 정은경 보건복지부 장관 주재로 2026년도 제1차 회의를 열고 '국민연금기금 포트폴리오 개선방안'을 심의·의결했다. 기금위는 최근 국내외 시장 상황과 기금 포트폴리오 현황을 점검한 뒤, 기금 규모 확대에 따른 외환 조달 부담과 최근 수요 우위의 외환시장 환경 등을 고려해 2026년 말 기준 목표 포트폴리오를 변경하기로 결정했다.이에 따라 올해 해외주식 목표 비중을 당초 계획인 38.9%에서 37.2%로 1.7%p 하향 조정했다.반면 국내주식 목표 비중은 당초 계획인 14.4%에서 14.9%로 0.5%p 늘렸다.이는 지난해 목표 비중과 동일한 수준을 유지한 것으로, 기금수익률에 미치는 영향과 기존 기금운용 방향성 등을 종합 고려한 결과라는 것이 기금위의 설명이다.또한 기금위는 최근 국내주식 비중이 목표 비중 대비 높아지는 등 시장 변동성이 큰 상황에 대응하기 위한 대책도 내놨다. 기준 비중이 전략적 자산배분(SAA) 허용 범위 밖으로 이탈할 경우에도 허용 범위 내에 있도록 조정하는 리밸런싱(재조정)을 한시적으로 유예하기로 한 것이다.전략적 자산배분 허용 범위는 자산 가격 변동으로 목표 비중과 차이가 발생하더라도 이를 허용하는 한도(±3%포인트)다. 만약 17.9%를 넘어설 경우 기계적 매도가 가능하지만, 이번 결정으로 국민연금이 지수를 억누르는 상황을 피할 수 있게 됐다는 설명이다.기금위는 "최근 몇 년 간의 높은 기금운용 성과로 기금규모가 빠르게 확대되어 리밸런싱 발생 시 시장에 미치는 영향이 커진 점, 최근 국내 주식시장 및 외환시장이 단기간 크게 변화하며 시장 상황에 대한 명확한 평가와 적정한 전략적 자산배분 허용범위 결정이 어려운 상황 등이 고려됐다"고 밝혔다.이어 "현 리밸런싱 방식은 기금 규모가 약 713조 원(2019년)일 때 규정된 것으로, 기금 규모가 2025년 11월 말 약 1438조 원으로 2배 이상 커진 상황에서 동일한 기준을 적용하면 리밸런싱 규모도 2배 이상 확대돼 시장 영향이 커질 수 있다"고 설명했다.앞으로 기금위는 상반기 동안 시장 상황을 면밀하게 모니터링하여 전략적 자산배분 허용범위 등을 재검토할 예정이다. 또 전략적 자산배분 허용 범위를 주기적으로 검토하고, 필요시 조정해 나간다는 방침이다.정은경 장관은 "국민연금은 2023년부터 3년 연속 역대급 성과를 내며 기금 규모가 크게 증가하여 국민들의 노후소득보장이 강화되었을 뿐만 아니라, 기금이 시장에 미치는 영향도 커지고 있어 점검이 필요한 시점"이라며 "(앞으로도) 국민 노후소득 보장이라는 목적에 충실하게 기금수익을 제고할 수 있도록 국민연금을 운영해 나가면서, 시장에 대한 영향도 관리해 나가겠다"고 전했다.한편 기금위가 1월에 열린 것은 5년 만이다. 통상 2~3월에 열렸는데, 올해 들어 코스피가 5000선을 돌파하자 이례적으로 앞당겨 개최했다. 정 장관은 이날 회의 모두발언에서 "최근 국내 주식시장의 유례없는 상승, 높은 환율 등과 관련해 포트폴리오를 점검해보고 개선 방안을 논의하고자 한다"면서 기금위 개최 배경을 언급했다.이어 지난해 국민연금 수익률 전망치도 밝혔다. 정 장관은 "오는 2월에 최종 확정되겠지만 역대 최고 수익률인 18.6%를 기록할 것으로 예상한다"면서 "이는 국내 주식에서 80% 이상, 해외 주식에서 20% 이상의 수익률을 달성한 결과"라고 말했다. 덧붙여 "기금 규모도 2024년 말보다 281조 원이 늘어나 1454조 원이 될 것으로 예상한다"고 전망했다.올해 수익률 전망과 관련해서는 "글로벌 금융시장에서 전반적으로 긍정적인 흐름이 유지되면서 올해도 높은 수익률이 기대된다"면서 "미국 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하와 인공지능(AI) 관련 산업 성장 기대로 우리나라를 비롯한 대부분의 국가의 주가가 상승하고 있다"고 말했다.다만 정 장관은 "중동과 남미 등에서 발생한 지정학적 요인으로 국제유가가 변동되는 등 우려 요인도 존재한다"며 "글로벌 시장 움직임에 대한 위원들의 많은 관심을 부탁드리며, 기금운용본부도 상황을 예의주시해주길 바란다"고 했다.