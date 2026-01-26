대산 석유화학단지 침체... 국회서 세미나 열렸다

큰사진보기 ▲26일 오후 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 ‘서산 산업위기 대응 정책 세미나’에는 노동계와 전문가, 정치권 인사들이 참석해 현장 상황과 제도적 한계를 공유했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한기남 서산시 고용위기 선제대응 자영업자 대책위원회 위원장 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일 오후 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 ‘서산 산업위기 대응 정책 세미나’에는 노동계와 전문가, 정치권 인사들이 참석해 현장 상황과 제도적 한계를 공유했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲신현웅 정의당 충남도당 노동위원회 위원장 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲조한기 더불어민주당 서산·태안 지역위원장 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산 지역 경제의 핵심 축인 대산 석유화학단지 침체를 둘러싸고, 산업·고용 위기 대응 방안을 논의하는 정책 세미나가 국회에서 열렸다. 26일 오후 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '서산 산업위기 대응 정책 세미나'에는 노동계와 전문가, 정치권 인사들이 참석해 현장 상황과 제도적 한계를 공유했다.이날 발제에 나선 한기남 서산시 고용위기 선제대응 자영업자 대책위원회 위원장은 대산 산업 침체가 지역 전반으로 확산되고 있다고 진단했다. 그는 "산업위기·고용위기 선제대응지역으로 지정됐지만, 현장에서 느끼는 변화는 제한적"이라며 "단순한 지정에 그치지 않고 실질적인 예산 투입과 국가 차원의 산업 전환 대책이 필요하다"고 말했다.한 위원장은 특히 자영업자와 소상공인, 하청·협력업체 노동자 등 산업 위기의 파급 효과가 지역 생활경제 전반으로 이어지고 있다고 설명하며, 현장 실태를 반영한 정책 설계 필요성을 강조했다.이날 세미나에서는 산업 현장에서 활동 중인 노조 관계자들의 증언도 이어졌다.고현상 전국플랜트건설노동조합 충남지부장은 "약 1만 3천 명의 조합원 가운데 상당수가 장기 실업 상태에 놓여 있고, 대산 현장 유입 인원도 과거에 비해 크게 줄었다"며 "숙련 기술 인력이 빠져나가면 산업 회복 자체가 어려워질 수 있다"고 말했다. 그는 고용 유지 대책과 생계 지원 금융 프로그램 도입을 요구했다.신승욱 현대오일뱅크 노조위원장은 글로벌 공급 과잉과 수익성 악화를 언급하며 "기업의 부담이 노동자 구조조정으로 전가돼서는 안 된다"고 지적했다. 석유화학 산업 전반을 포괄하는 제도적 지원책 마련의 필요성도 함께 언급했다.정제기 롯데케미칼 노조위원장은 "산업 전환 과정에서 노동이 배제되는 방식은 지속 가능하지 않다"며 "사회적 대화를 전제로 한 '정의로운 전환'이 필요하다"고 말했다.신현웅 정의당 충남도당 노동위원회 위원장은 "이 문제는 특정 기업이나 노동자 집단의 문제가 아니라 지역 공동체 전체의 문제"라며 "정치적 이해를 넘어 공동 대응이 필요하다"고 밝혔다.전문가 토론에 나선 김상신 중소벤처기업연구원 연구위원은 서산의 산업 구조 자체가 위기에 취약하다고 분석했다. 김 연구위원은 "서산은 대기업 중심의 석유화학·자동차 산업 비중이 높아 외부 충격이 고용과 소비 위축으로 빠르게 전이되는 구조"라고 진단했다.이어 "서산시가 추진 중인 기존 '2030 계획' 등 중장기 전략은 현재와 같은 급격한 산업 침체 국면에 대응하기에는 속도와 범위 모두에서 한계가 있다"며 "단기적 지원과 함께 산업 구조 전환을 병행하는 별도의 대응 체계가 필요하다"고 말했다.이날 세미나에 참석한 조한기 더불어민주당 서산·태안 지역위원장은 "충남 지역 산업 위기가 구조적 문제라는 점에 공감한다"며 "정책적 논의가 실질적인 지원으로 이어질 수 있도록 국회 차원의 역할이 필요하다"고 말했다.이번 세미나는 구체적인 해법을 제시하기보다는, 서산 산업 위기의 실태와 제도적 공백을 공유하는 데 초점을 맞췄다. 참석자들은 산업·고용 위기가 단기간에 해소되기 어려운 구조적 문제인 만큼, 향후 추가적인 정책 논의와 공론화가 이어져야 한다는 데 의견을 모았다.