대구경북 행정통합 '속도전'…통합추진단 본격 가동

경북 북부지역의 반대에도 대구경북 행정통합 논의가 급물살을 타면서 통합추진단이 본격 가동되는 등 속도를 내고 있다.대구시와 경상북도는 26일 경북도청에서 '대구경북통합추진단' 현판식을 갖고 행정통합을 위한 실무체계를 즉각 가동하기로 했다.이번 추진단 출범은 지난 20일 이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권한대행이 '중단없는 행정통합 추진'을 합의한 데 따른 후속 조치이다.추진단은 대구시와 경상북도 기획조정실장을 공동단장을 맡고 실무팀은 대구시 정책기획관과 경상북도 지방시대정책국장이 맡는다.추진단은 정부의 행정통합 지원 방향을 재확인하는 한편 통합 방안과 주요 내용을 대구경북 공동으로 합의·보완하고 특별법안 발의부터 실제 통합특별시 출범 시점까지 대구·경북 간 긴밀한 협력 창구 역할을 수행할 예정이다.또 경북도의회 의견 청취와 통합을 추진하는 광주전남, 대전충남 등의 광역 지방정부와 함께 통합특별법 입법 절차를 지원한다.홍성주 대구시 경제부시장은 "대구경북 전지역이 수도권에 대응해 지역의 미래 경쟁력을 갖출 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.이철우 경북도지사는 "그동안 대구경북이 주도한 행정통합이 국가적 아젠다로 채택되어 국가와 지방 대혁신의 역사적 전기를 맞았다"며 "대구경북은 한뿌리인 만큼 다시 힘을 합쳐 대한민국 중시에 서야 한다"고 강조했다.경북도는 또 이날 국회에서 국민의힘 의원들과 함께 대구경북 통합 관련 간담회를 열고 의견 수렴과 협력 방안을 논의했다.이날 간담회에는 이철우 경북도지사와 구자근 국민의힘 경북도당위원장, 송언석 원내대표, 정희용 사무총장 등 지역 국회의원과 경북도 주요 간부들이 참석했다.이철우 경북도지사는 "경북은 2019년부터 전국에서 가장 먼저 가장 적극적으로 통합 논의를 시작해왔다"며 "정부가 광역 통합 시 행정·재정·제도적 지원을 책임지겠다고 한 만큼 지금이 통합의 적기"라고 강조했다.구자근 경북도당위원장은 "행정통합은 대구경북의 미래에 관한 중요한 사항"이라며 "성장동력 약화, 수도권 집중 등으로 통합은 이미 시대적 흐름이다. 타이밍과 속도가 중요한 만큼 꼼꼼하게 점검하고 지역의 목소리를 대변하겠다"고 말했다.송언석 원내대표는 "대구경북이 가장 먼저 시작하고 논의했다"며 "통합과 관련된 기본적인 방향과 방침에 대해 정부에서 답을 줘야 한다"고 말했다.정희용 사무총장도 "지방소멸과 인구감소는 대한민국 전체의 위기"라며 "500만 대구경북 통합으로 새로운 성장 모멘텀을 만들고 통합 과정에서 소외되는 지역이 없도록 확실한 지원책 마련이 필요하다"고 강조했다.이날 경북도는 ▲통합청사는 기존 청사체계를 그대로 유지 ▲특별지방행정기관, 공공기관 우선 이전 등 도청신도시 중심 행정복합도시 조성 ▲경북 북부지역 등 낙후지역에 대한 균형발전 ▲시·군 자치구의 재정과 자치권 강화 등을 특별법안에 반영해야 한다고 밝혔다.앞서 대구시도 지난 22일 지역 국회의원들과 만나 대구경북 행정통합 추진을 위한 협력 방안을 논의한 바 있다.대구시와 경상북도는 경북도의회가 오는 28일 임시회 본회의를 열고 '대구경북 행정통합 의견 청취의 건'을 상정해 표결을 거친 후 지역 국회의원들과 함께 후속 입법 절차를 거쳐 오는 7월 대구경북특별시를 정상 출범한다는 계획이다.하지만 안동, 봉화, 예천 등 경북 북부지역에서 통합에 반대하는 목소리가 커지고 있어 진통이 따를 것으로 보인다.