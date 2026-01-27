'윤석열 체포 방해' 유죄...국힘 '인간방패' 50명 중 3명만 "1심 존중"

▲윤석열 관저 '인간방패', 국민의힘 의원들은 누구? (+사진)2025년 1월 6일, 고위공직자범죄수사처(공수처)의 '내란수괴' 혐의 윤석열에 대한 체포영장 2차 집행이 결국 불발됐다. <오마이뉴스>는 이날 현장 취재 사진과 언론보도 내용을 종합해 한남동 대통령 관저에서 '인간 방패' 역할을 한 국민의힘 의원 45명의 이름과 지역구, 사진을 공개한다. 현장 사진이 없는 의원의 경우, 자료 사진을 사용했다. ⓒ 김지현 관련사진보기