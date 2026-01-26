[단독] '리박스쿨' 협력사업 단체가 교사 연수장 홍보? 학생인권위 "조사" 권고

'극우 교육'으로 논란을 빚은 리박스쿨이 공식 홈페이지에서 협력단체로 꼽은 대한민국교원조합(대한교조)이 서울시교육청 교육연수원에서 교사들을 상대로 공식 홍보한 행위에 대해 서울학생인권위원회가 서울시교육청과 교육연수원에 "재발 방지와 조사"를 권고한 것으로 확인됐다. "대한교조 관계자의 발언과 홍보물이 인권침해와 혐오성 발언이라는 우려가 제기되고 있다"라는 이유에서다.
26일, <오마이뉴스>가 서울 학생인권위 소속 복수의 관계자에게 확인한 결과 학생인권위는 지난 19일 전체 회의를 열고 '서울 교육연수원이 대한교조에 550명의 교사 대상 1급 정교사 연수에서 홍보 시간을 준 사실'에 대해 심의하고, 교육청과 교육연수원에 '재방 방지책 마련과 조사' 등의 권고문을 의결한 것으로 나타났다. 특정 교원단체의 교사 연수 발언 내용에 대해 서울 학생인권위가 조사 등을 권고한 것은 이례적인 일이다. 서울 학생인권위는 학생인권조례에 따라 서울시교육청에 설치된 공식 기구다.
이들에 따르면 학생인권위는 서울시교육감과 교육연수원장에게 ▲재발 방지 조치 수립 ▲연수 운영 과정에 대한 사전 검토 절차 강화 ▲기존 교원단체(대한교조)와 맺은 협약(신규교사 대상 연수에서 홍보 시간 보장 노력)에 대한 전면 재검토 등을 권고한 것으로 나타났다.
이렇게 권고한 까닭에 대해 한 학생인권위원은 "대한교조가 당시 홍보한 내용에 타인의 견해를 인정하지 않는 모습이 엿보였다고 판단했다"라면서 "대한교조의 그런 표현들에 대해 다수의 교육 관계자로부터 역사 왜곡이나 혐오 발언이라는 평가와 우려가 제기되고 있기 때문"이라고 설명했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 1월 15일 자 기사 "[단독] '리박스쿨' 협력 교원단체에 '연수 마이크' 준 서울교육청"
에서 "교육연수원이 15일 오후 550여 명의 교사가 참여한 '2025 유치원·초등·중등 동계 1급 정교사 자격연수'에 대한교조를 초대해 홍보 시간을 줬다"라면서 "이날 대한교조 관계자는 홍보에서 '역사독재OUT!, 젠더교육OUT!' 등이 적힌 홍보물을 내보이는 등 뉴라이트 세력의 주장과 맥을 같이하는 주장을 펼쳤다. 이를 본 일부 교사들이 '교사들에게 학생들을 대상으로 극우 세뇌교육이라도 하라는 것이냐?'라고 반발했다"라고 보도한 바 있다.
