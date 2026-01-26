이 대통령, '반값 생리대' 확대에 "제대로 자리잡았음 좋겠다"

이재명 대통령이 '반값 생리대' 제품공급 확대 소식에 "제대로 자리잡으면 좋겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 26일 본인의 X(옛 트위터)에 유한킴벌리·LG유니참·깨끗한나라 등 국내 생리대 제조사들이 기존 프리미엄 제품의 반값 수준인 중저가 생리대 제품을 출시한다는 기사를 공유한 뒤 이러한 입장을 밝혔다.
생활용품업계의 이러한 움직임은 지난 20일 이 대통령의 국무회의 발언 이후 시작됐다. 이 대통령은 당시 "해외 생리대보다 우리나라가 40% 가까이 비싼 것 같은데, 싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 것 아니냐"라면서 원민경 성평등가족부 장관에게 "(정부가) 아예 (생리대를) 위탁 생산해서 일정 대상에게 무상 공급하는 것도 검토해보라"고 주문했다.
이 대통령은 작년 12월 부처 업무보고 때도 이 문제를 거론한 바 있다. 이 대통령은 공정거래위원회 업무보고 때 해외 생리대보다 비싼 국내 생리대 가격을 문제 삼으면서 관련 조사를 주문했다(관련기사 : 왜 한국 생리대가 유독 비싼가? 대통령이 알아야 할 영악한 행태 https://omn.kr/2gk9f
).
참고로 이 대통령은 2016년 성남시장 재임 당시 전국 최초로 '취약계층 생리대 지원 사업'을 한 바 있다. 당시 저소득층 청소년들이 돈이 없어서 신발 깔창에 휴지를 덧대어 생리대 대신 사용한다는 소식이 알려져 사회적 파장을 일으킨 상황이었다. 이 대통령은 당시 "우리나라 생리대 가격은 주요 국가들보다 50% 이상 비싸다"며 "생리대도 수도·전기처럼 공공재로 다뤄야 한다"고 주장했다.