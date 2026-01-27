천상병·윤동주 시 속 '하늘', 그림으로 담다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲목회를 은퇴한 김진형 목사가 운영하는 카페 '푸른언덕'은 그가 그린 작품을 감상할 수 있는 조그만 갤러리이기도 하다. 김 목사의 작품 소재 대부분은 '하늘'이다. 그의 작품을 통해 사람들이 일상 속에서 지나치는 변화무쌍한 하늘의 모습을 다시 천천히 감상할 수 있는 기회가 되고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

'이 그림들을 나는 어떻게 할 것인가.'

큰사진보기 ▲김 목사의 아내를 위한 공간도 있다. 이곳에서 오일을 활용한 치유 프로그램인 아로마테라피 작업실. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

"하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없기를."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.



아침 공기가 많이 차가운 시간, 예당호 인근 후사리 마을의 나지막한 언덕. '푸른언덕'으로 명명된 이곳 카페의 주인 김진형(70) 목사의 하루 일과의 시작을 알리는 신호는 커피머신의 예열음이 아니라, 종이에 닿는 붓과 파스텔의 사각거림이다.김 목사는 2021년 예산군 대흥면 손지리 죽림감리교회 담임을 끝으로 목회 현장에서 물러났다. 은퇴 뒤 그는 카페를 운영하며 나무를 심고 풀을 베는 생활로 몸을 움직였다. '무엇을 하며 살아야 할까'라는 질문이 찾아올 법도 했지만, 답은 뜻밖의 순간에 왔다.어느 날 서쪽 하늘을 곱게 물들인 노을을 바라보다가 "하늘을 그려보고 싶다"는 생각이 번개처럼 스쳤다. 그렇게 그는 붓을 들었다. 처음엔 호기심이었고, 다음엔 습관이었으며, 이제는 '남은 시간을 채우는 방식'이 됐다. 작업의 중심 소재는 하늘에서 찾았다. 새벽빛이 스르르 번지는 하늘, 낮의 옅은 구름, 저녁놀의 농담(濃淡)이 그의 종이 위에서 다시 태어난다.그는 지난 19일 인터뷰에서 "똑같은 하늘은 없다"고 말했다. 비슷해 보여도 늘 다른 표정, 늘 다른 색. 그래서 하늘은 끝이 없는 소재가 된다. 그림은 주로 A4 크기다. 초보로 시작한 자신에게 큰 그림은 부담이었고, 완성의 성취감을 쌓기에는 작은 화폭이 적당했다. 액자 비용도 현실적인 이유였다. 크기가 커질수록 제작비가 크게 뛰어, 오히려 작업을 지속하기 어렵다는 판단이었다.김 목사는 그림을 직접 감상하고 있으면 "독학으로 이 정도 경지에 오를 수도 있나"라는 놀라운 감정을 마주해야한다. 그는 인터넷 동영상을 찾아, 색을 섞고 손의 힘을 조절하는 법을 익혔다. 무엇보다 '꾸준함'이 실력을 만들었다. 한 점을 그릴 때마다 마음을 다해 번호를 매기고, 부족한 부분을 기록하듯 메웠다.그렇게 쌓인 작품은 어느새 100점을 훌쩍 넘었다. 그리고 지난해 12월 6일부터 같은 달 10일까지, 이음창작소에서 개인전 '돌아감에 대하여'를 열었다. 은퇴 뒤 새 삶에 도전하는 한 사람의 이야기는, 작품의 색감과 함께 관람객에게 긴 여운을 남겼다.김 목사의 그림에는 종교적 사유가 바탕처럼 깔려 있다. 그가 자주 꺼내는 단어는 '귀천(歸天)'이다. 천상병 시인의 <귀천> "나 하늘로 돌아가리라" 그리고 윤동주 시인의 <서시> "하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없기를" 이 두 편의 시가 그의 마음 깊은 곳에 오래 남아 있었다. 그는 이 시들이 "황혼기에 접어든 자신에게 '삶을 정리하는 방향'이 돼 주었다"고 말한다. 인생의 저녁놀 앞에서 하늘을 바라보자는 것, 언젠가 돌아갈 곳을 기억하며 오늘을 의미 있게 살자는 것. 그의 말은 설교처럼 높지 않고, 일상의 언어처럼 낮다. 대신 더 오래 남는다.작품 속에는 종종 '사람의 뒷모습'도 등장한다. 누군가가 호수를 바라보거나, 저녁 하늘을 등지고 서 있는 장면들이다. 정면이 아닌 뒤태를 그리는 이유는 분명하다. 누구나 언젠가 자연의 품으로 돌아간다는 사실, 삶이 결국 '돌아감'이라는 큰 흐름 위에 놓여 있다는 메시지를 담고 싶었다고 그는 설명한다. 예당저수지가 저녁마다 연출하는 노을과 사람의 뒷모습은, 그에게 돌아감의 표정을 보여주는 상징이 됐다.그림이 늘수록 자연스럽게 또 다른 질문이 따라왔다.한때는 전시를 열었고, 일부는 판매도 했다. 하지만 어느 순간 김 목사는 결심했다. "팔려고만 하지 말고, 나누자"라고. 그가 떠올린 곳은 노인요양시설과 사회복지시설이었다. 요양시설의 공간은 대체로 소박하고, 벽을 채울 그림은 흔치 않다. 그곳에 하늘 그림 몇 점이 걸리면, 어르신들이 바라보는 하루가 조금은 부드러워지지 않겠느냐는 생각이 그의 마음을 밀었다.그는 무료 기증을 원칙으로 정했다. 한 시설에 우선 3점씩. 예산군내 시설이라면 '푸른언덕'으로 직접 와서 작품을 고를 수도 있고, 먼 지역이라면 기관 소개 자료를 보내주면 취지를 살핀 뒤 그림을 골라 보내겠다는 계획이다. "다 줄 수는 없으니, 우선 3점"이라는 그 말에는 현실과 진심이 함께 들어 있다. 받는 사람도 부담 없이 걸 수 있도록 한 그의 배려다. 작품 크기를 A4로 유지하기로 한 것도 같은 맥락이다.여기서 그의 계획은 한 걸음 더 나아간다. 그는 최근 '1000장 그리기'라는 목표를 세웠다. "단순히 숫자를 채우는 도전이 아니다. '귀천'이라는 주제로 천 장을 그려, 천 개의 작품이 하나의 '큰 귀천'으로 모이게 하겠다"는 구상이다. 완성 시점은 10년 뒤다."건강이 허락한다면 2035년쯤 천 장을 모아 전시회를 열어보고 싶다"며 "그때는 나누어 준 그림을 잠시 빌려 와 전시하고, 전시가 끝나면 다시 원래의 시설로 돌려보내겠다"는 약속도 덧붙였다. 그는 이미 작품에 번호를 매기기 시작했다. 그는 "지난해 말부터 시작한 작업이 100장을 넘어섰다"며 "매달 몇 장을 그릴지, 어떤 리듬으로 이어갈지 스스로에게 과제를 준다. 목표는 거창해 보이지만 방식은 소박하다"고 자신의 계획을 전했다.그는 이렇듯 한 달의 일상 속에서 틈을 내고, 그 틈을 그림으로 채운다. 그러다 보면 그림도 더 발전하고, 자신도 더 단단해질 것이라고 믿는다.그의 카페는 그림만으로 채워지지 않는다. 'No plastic, Zero Waste!(노 플라스틱, 제로 웨이스트!)'라고 적힌 칠판 앞에는 재사용을 위한 물건들이 놓여 있다. 그는 "서울의 '알맹상점'처럼 포장을 줄이고 용기를 다시 쓰는 방식이 더 널리 알려졌으면 한다"며, "이곳에는 그런 '샘플'을 가져다 뒀다"고 설명했다. 큰 통을 들고 와 필요한 만큼 덜어가는 방식, 일상에서 플라스틱을 조금씩 덜어내는 생활 습관. 거창한 캠페인이 아니라, 손 닿는 거리의 실천이다.또 한쪽에는 아로마 오일과 관련 용품들이 정돈돼 있다. 카페를 운영하는 부인과 함께 천연 오일을 활용한 치유 프로그램도 진행한다. 아로마테라피 안내문이 벽에 걸려 있고, 작은 병들이 줄지어 서 있는 모습은 '무언가를 꾸준히 해온 사람들'의 은근함을 보여준다. 그림과 제로웨이스트, 아로마테라피가 한 공간에 놓이니, 이 카페는 결국 남은 시간을 의미 있게 사용하는 공간이 됐다.인터뷰를 마치고 벽에 걸린 하늘을 다시 바라봤다. A4 안에 담긴 하늘은 생각보다 넓었다. 1000장은 숫자이지만, 그의 말대로라면 1000장 전체가 하나의 작품이 된다. 그리고 그 작품은 전시장에만 머물지 않는다. 요양원 복도와 방 입구, 복지시설의 작은 벽면에 걸려, 누군가의 하루와 하루를 조용히 잇는다.그가 가슴에 품었다는 문장처럼, 김 목사의 하늘은 매일 그 자리에서 다시 시작된다. 오늘의 하늘이, 누군가에게는 오늘을 견디는 작은 평안이 되기를 바라면서.