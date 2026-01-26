"관치금융"이라는 낡은 프레임을 넘어서

AD

최근 금융권을 둘러싼 여러 정책 조치들이 시행될 때마다 정치권과 시장에서는 어김없이 "관치금융(官治金融)"이라는 비판이 제기된다. 예대금리 차에 대한 압박, 불완전판매에 대한 제재, 가계부채 억제를 위한 미시적 조치 등 정부나 금융당국이 개입한 사안마다 일부에서는 "시장 자율을 침해한다", "정부가 금융을 좌지우지한다"는 지적이 반복된다. 관치금융이라는 말은 이제 금융시장에서 일종의 낙인처럼 쓰인다.그러나 문제는 관치냐 아니냐의 이분법 자체가 시대착오적이라는 점이다. 금융을 제도 밖의 순수한 시장에 맡길 수 있는 시대는 이미 오래전에 끝났으며, 오히려 그러한 이상론이 초래한 부작용이 세계 경제사에서 반복되어 왔다는 사실을 우리는 잘 알고 있다. 대표적으로 1929년 대공황과 2008년 글로벌 금융위기에서 확인할 수 있듯, 금융의 무정부 상태는 결코 자유가 아니라 혼돈이며, 그 비용은 언제나 사회 전체가 감당해왔다.그럼에도 한국에서 관치금융이라는 단어가 쉽게 소환되는 이유는 분명하다. 관치금융이라는 말은 단순히 제도적 규율을 비판하는 것이 아니라, 정치적 목적에 따라 금융기관의 인사·대출·금리 등을 자의적으로 좌우해왔던 과거의 경험을 겨냥하고 있다. 정치권력과 금융 고위직 간 인사 교체, 산업정책과 정책금융이 뒤섞여 금융 경쟁력을 훼손했던 사례가 있었던 것도 사실이다. 이러한 역사적 맥락에서 관치에 대한 경계는 일정 부분 타당성을 가진다.문제는 관치 비판이 금융에 대한 제도적 규율과 감독까지 부정하는 방향으로 확장될 때다. 최근 일부 경제지와 전문가 칼럼에서는 금융당국의 규제를 뭉뚱그려 "관치"라고 부르는 경우가 늘고 있다. 그러나 예금보험 제도, 지급준비제도, 건전성 규제, 소비자 보호 장치 등은 모두 금융 시스템을 안정적으로 작동시키기 위해 필수적으로 마련된 제도적 기반이다. 이는 정치권력의 자의적 개입과는 성격이 전혀 다르며, 금융시장 전체의 신뢰와 위험 관리를 위해 당연히 필요하다. 감독과 규제는 금융을 억누르는 장치가 아니라, 금융이 시장 속에서 작동할 수 있도록 만드는 운영 규칙과 안전장치에 가깝다.더 흥미로운 것은 관치금융이라는 표현이 진보진영에서도 비판적으로 사용된다는 사실이다. 이는 진보가 시장의 자율을 신봉해서가 아니라, 정치권력에 의한 금융 왜곡을 경계하기 때문이다. 특정 산업군 육성을 이유로 공적 자금이 투입된 뒤 부실과 부정이 드러났던 과거, 지역 토건 세력과 결합한 정책대출의 실패 등은 모두 진보 진영에서도 우려했던 영역이었다. 관치 비판의 핵심은 정부 개입 자체가 아니라, 정치적 재량과 권력 논리에 따른 금융 자원의 왜곡에 있다.따라서 오늘날 필요한 질문은 이것이다. 정치적 관치가 문제라면, 비정치적이고 제도적인 금융 통제는 어디까지 가능한가? 금융의 자율과 정부의 규범적 개입 사이에 선을 긋는 일은 생각보다 명확하지 않다. 가계부채 억제 정책은 금융 안정이라는 공익을 위해 필요하지만, 그 과정에서 금융기관의 영업전략이나 대출 심사에 개입할 수밖에 없다. 소비자 보호 강화 역시 금융상품의 구조를 바꾸거나 판매 관행을 제한하는 조치를 요구한다. 이 모두는 관치가 아니라 사회적 통제(social regulation)라고 불러야 할 영역이다.이제 금융을 시장이냐 관치냐의 단순 도식으로 나눌 때가 아니다. 금융은 공공재와 민간재의 성격을 동시에 갖는 복합제도이며, 그 운영 방식에는 공공적 책임이 수반된다. 자본의 순환과 위험의 분산, 경제 시스템의 안정성, 소비자 보호라는 공익 목표 없이 금융은 존재할 수 없다. 따라서 금융에 대한 통제는 정치적 관치도, 무제한적 시장 자율도 아닌 제도적·사회적 통제로 재정의되어야 한다.금융은 사회의 혈관과 같다. 혈관이 없으면 피는 흐르지 못하고, 혈압 조절 없이 피가 쏟아지면 생명을 위협한다. 금융시장도 마찬가지다. 제도를 거부하는 자유는 파국을 낳고, 국가의 자의적 개입은 왜곡을 낳는다. 그 사이에서 사회적·제도적 통제가 금융을 건강하게 유지하는 유일한 길이다.관치금융이라는 낡은 말은 정치와 금융 사이의 모호한 경계를 비판하는 데는 효과적이지만, 오늘날 금융질서의 본질을 설명하기엔 불충분하다. 이제 우리는 관치냐 시장이냐는 이분법을 벗어나야 한다. 질서 있는 금융, 사회적 금융, 제도적 금융을 향한 새로운 언어와 논의가 필요한 시점이다. 금융을 시장에 방임할 수 없다는 사실은 이미 역사가 증명했다. 문제는 누가 통제하는가가 아니라, 어떻게 통제하는가이다.