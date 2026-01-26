박진희 충북도의원 "개인 보좌관 불법 아냐... 윤리특위 결정 부당"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북도의회 윤리특별위원회가 지난주 박진희 도의원에게 '공개 사과'를 요구한 가운데, 박 의원이 26일 자신의 SNS를 통해 윤리위 결정의 부당함과 사실과 다른 주장에 대해 반박했다.앞서 국민의힘 도의원 7명은 박진희 도의원이 불법적인 개인 보좌관을 둔 점과 이 보좌관이 교육청 집행부에 과도한 자료를 요구한 것을 문제삼아 윤리특위에 회부했다.박 의원은 자신의 SNS를 통해 개인 보좌관 고용이 불법이란 국민의힘 도의원들의 주장이 사실과 다르다며 선관위 해석을 덧붙여 반박했다.박 의원은 "문제된 직원은 공직선거법과 정치자금법에 따라 적법하게 채용된 도의원지역사무소 인력이다. 선거관리위원회에 정식 신고되어 관리되고 있는 유급사무직원이다. 중앙선관위도 '유급사무직원의 업무는 의원의 의정활동 지원'이며, '보좌관'이라는 직함 사용에도 문제가 없다고 명확히 했다" 보좌관 고용이 불법이 아닌 점을 분명히 했다.직권남용이나 부당한 자료 요구란 주장에 대해서도 "문제가 된 10월 31일과 11월 3일의 면담 과정은 모두 녹음되어 있고, 윤리위에도 녹취록을 제출했다"며 "자료를 요구한 사실은 물론 압박, 지시, 강요 자체가 없었다"고 반박했다.특히 박 의원은 징계 요구를 통해 윤리특위가 가동된 것 자체가 위반이라고 지적했다.박 의원은 "도의회 규칙에 따르면 징계요구는 '사안이 발생했거나 알게 된 날부터 5일 이내'에 해야 한다"며 "이 사안은 늦어도 11월 4일에는 모두 인지된 사안이었지만, 징계요구서는 11월 17일에 접수됐다"고 문제점을 제기했다.그는 또 "민간자문위원회도 이 부분을 중대한 절차적 하자로 보고 "해당 사항 없음"이라고 판단했다"고 덧붙였다.그럼에도 윤리특위는 '공개 사과'를 결정했다.박 의원은 "부끄러운 의정활동을 한 적이 없다"며 "사실과 법에 근거해 차분하게 대응하겠다"는 입장을 밝혔다.