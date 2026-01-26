진보 4당 "돈 공천 막겠다"... 벌칙 강화 법안 공동 추진

큰사진보기 ▲조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 소위 개혁진보 4당 원내 대표들이 26일 국회 소통관에서 '돈 공천' 근절을 막기 위한 공직선거법 개정안 공동발의 기자회견을 진행한 후 국회에 법안을 제출하고 있다. ⓒ 윤종오의원사무실 관련사진보기

조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 소위 개혁진보 4당이 '돈 공천' 근절을 막기 위한 공직선거법 개정안을 공동발의했다.공동발의하는 공직선거법 개정안은 ▲공직선거법 상 매수 및 이해유도죄 처벌 대폭 강화 ▲당사자 피선거권 20년 박탈 ▲금품 수수로 재·보궐선거가 치러질 경우 해당 정당의 후보자 공천 금지 등의 내용을 담았다.이들 4당 원내대표와 정개특위 위원은 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 그 배경으로 민주당 소속 국회의원과 서울시의원 사이의 공천헌금 관련 수사와 홍준표 전 대구시장의 공천헌금 관련 폭로를 들었다.이들은 "연초부터 공천 헌금 사건이 불거지며 민주주의의 축제인 선거가 또다시 돈 문제로 얼룩지고 있다"면서 "이런 부끄러운 선거를 더 이상 반복해서도 방치해서도 안 된다"고 주장했다.이어 "공천 놓고 돈 먹고, 돈 놓고 공천 먹는 장사판을 열지 못하도록 개혁진보4당이 '공천장터'를 확실하게 막아내겠다"며 "공직선거법 상 매수 및 이해유도죄 벌칙을 7년 이하 징역 또는 1000만 원 이상 5000만 원이하 벌금으로 상향하고 당사자의 피선거권을 20년간 박탈하도록 하겠다"고 밝혔다.또 "금품 수수 등으로 재선거가 실시되면 해당 정당의 후보자 공천을 금지하도록 하겠다"며 "금품 수수로 공직선거법 위반 확정판결을 받을 경우 소속 정당에 지급된 보조금의 5% 회수하도록 정치자금법도 함께 개정한다"고 덧붙였다.특히 이들은 '돈 공천'의 근본적인 문제로 '양당 나눠먹기식 선거구제' 와 '무투표 당선제도'를 들고 "이를 바꾸지 않고는 돈 공천을 원천 차단할 수 없다"며 "공천이 곧 당선이 되는 구조를 깨는 것, 특정 지역에서의 일당 지배 구조를 혁파하는 것, 그것이 2026년 정치개혁의 과제"라고 밝혔다.이와 관련 2022년 지방선거에서 무투표로 당선된 인원은 지방의원 483명, 기초단체장 6명으로 총 489명에 달한다.한편, 이들 4당은 지난해 11월 '개혁진보4당 정치개혁 연석회의'를 출범하고 중대선거구제 확대, 결선투표제 도입, 교섭단체 기준 정상화 등 국민들의 표의 가치를 제대로 반영하는 제도개혁을 위해 함께 힘을 모으기로 한 바 있다.이날 이들 4당은 "지방의회 중대선거구제 확대를 위한 법안 처리와 '무투표 당선 방지법' 공동 추진 등 지역 독점과 부패를 차단하기 위한 정치개혁 과제를 시민사회와 연대해 끝까지 추진해 나가겠다"고 말혔다.