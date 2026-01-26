곽행호 천오편백 소장 "바이오·치유 산업도시 화순 만들 것"

큰사진보기 ▲곽행호 화순 천오편백 대표 ⓒ 박미경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다.

곽행호 화순 천오편백 소장이 오는 6월 화순군수 선거에 출사표를 던졌다. 정치인 위주의 화순군수 선거판에 오랜만에 등장한 전문경영인이다.곽행호 소장은 대우전자 평사원에서 출발해 중견간부까지 올랐다. 기술개발에 대한 열정은 200여 명의 직원이 연매출 150억을 올리는 중소기업 행성테크 창업으로 이어졌다.행성테크는 차별화된 기술력으로 중소기업특별위원장상, 산업통상부 장관상, 중소기업청상, 중소기업중앙회 회장상 등을 수상하기도 했다.국토의 대부분을 차지하는 산림의 산업화를 고민하던 그는 행성테크 운영을 접은 후 화순 '천오편백' 경영에 참여하며 모든 식물이 가지고 있는 피톤치드를 활용한 향·화장품·바이오 원료 산업에 뛰어들었다.천오편백을 통해 전체면적의 74%를 차지하는 산림을 활용한 산업화에 앞장서고 있는 곽행호 소장은 화순군을 '바이오·치유 산업도시'로 만들어 산림과 농업이 실질적으로 소득으로 이어지며 일자리가 넉넉한 화순을 만들기 위해 화순군수에 도전한다.곽행호 소장이 운영한 행성테크의 진공 유리 증착 기술은 국내 최초로 진공 유리·UV 증착 대형화를 성공시키며 속이 훤히 들여다보이는 보이는 미러 냉장고를 만들어냈다. 냉장고 강화유리선반도 행성테크의 기술력이라는 게 그의 설명이다.이후엔 피톤치드를 활용한 오일과 탈취제 등의 제품을 생산 판매하는 '천오편백'을 탄생시켰다. 천오편백은 2012년 국제농업박람회에서 '천연 편백 오일'을 선보였다.곽행호 소장은 "정치인과 행정가가 이끄는 행정은 한계가 있다"고 말한다. 특히 "행정은 산업화 분야에 있어서 만큼은 반드시 성과를 내야 한다"고 강조한다. 지역의 미래먹거리 확보와 지역경제활성화를 위해 국민의 혈세를 투입하는 만큼 가시적인 성과로 이어져야 한다는 말이다.그는 투입한 예산이 주민들이 실질적으로 체감하는 지역경제활성화와 일자리창출로 이어져야 한다고 말했다. 곽 소장은 거창한 구호 아래 진행되는 산업화 프로젝트라고 할지라도 주민들이 실생활에서 느끼지 못한다면 성공했다고 하기 어렵다고 말했다.천오편백의 경영이념은 '지역에서 얻은 성과는 반드시 지역과 사회적 약자에게 환원되어야 한다'는 것이다. 치유·바이오 산업도시 화순은 산림과 농경지에 심어진 나무를 비롯한 식물에서 추출되는 피톤치드 관련 바이오기업의 유치와 산업단지화가 목표다.농업인은 벌목 후 버려지는 산림과 휴경지 등을 활용해 심은 경관작물 등을 판매해 소득을 얻고, 기업은 향 관련 제품을 생산 판매해 수익을 창출하고, 관련 기업 유치를 통해 일자리를 만들어내겠다는 것이 곽행호 소장의 구상이다. 특히 기업을 경영하며 얻은 경험을 바탕으로 산업화와 관련된 예산 확보에 자신감을 보였다.곽행호 소장은 화순이 가장 시급하게 해결할 문제로 '민생경제회복'을 꼽았다. 이를 위해서는 지자체 운영도 기업경영 차원에서 접근해야 한다고 말한다. 특히 산업분야에서는 주민들이 일자리가 늘어나고, 주머니가 넉넉해져 지역에 '돈'이 돌고 있음을 느끼도록 해야 한다고 강조한다.어디어디에 관광객 몇 명이 방문해 얼마만큼의 수익을 내고 지역경제활성화가 이뤄졌다고 말하지만 정작 주민들은 피부로 느끼지 못하는 현실에 대한 안타까움도 전했다. 곽행호 소장은 "이제는 행정도 말뿐이 아니라 성과로 증명해야 한다"며 "모든 주민이 고루 혜택을 받고 체감할 수 있는 있는 행정운영이 이뤄져야 한다"고 강조했다.특정분야에 편중된 예산 투입도 경계했다. 곽행호 소장은 "특정 분야에 집중된 예산 투입은 행정에 대한 불신으로 이어진다"며 "전문경영인으로서의 강점을 살려 시대의 흐름에 걸맞는 예산투입과 행정 운영을 통해 '군민 모두가 행복한 화순'을 만들겠다"는 다짐을 전했다.각종 정책과 자금 유치를 위한 연구소 설립 구상도 밝혔다. 특정 사업을 위한 '전담팀'이 아니라 화순이 필요로 하는 정책과 자금 확보에 전념하는 기구를 만들겠다는 구상이다. 이는 행정에만 국한시키지 않고 지역에서 활동하는 기업이나 단체들과도 연계할 계획이다.곽행호 소장은 "화순은 백신·바이오·의료 인프라와 뛰어난 자연환경을 갖췄고, 자연과 농업, 산림 지원을 제대로 설계하면 전국은 물론 해외시장과 충분히 경쟁할 수 있다"고 자신했다. 이어 하나의 산업 생태계로 연결되지 못하고 있는 자원들을 활용해 화순을 '백신의 도시'에 머물지 않고 바이오·치유 산업도시로 만들겠다"고 밝혔다.특히 "복지가 산업이 되고, 산업이 일자리가 되며, 단기 성과가 아닌 먼 미래를 내다보는 구조를 만들겠다"며 "이를 위해서는 정책 설계형 군정, 경영자형 CEO군수가 필요하다"고 강조했다. 그러면서 "산업을 알고, 행정을 이해하며, 소통·공감·나눔·공유의 가치를 실행하고 검증받은 곽행호가 화순의 새로운 미래를 위한 전환점을 만들겠다"며 지지를 호소했다.곽행호 천오편백 소장은 17년간 대우전자에서 근무 후 행성테크(주)를 운영했으며, 전남향장산업협동조합 회장을 역임, 현재 (사)전남화장품협회 이사, 숲속의 전남 회원으로 활동하고 있다.