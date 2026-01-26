이장우 "대전충남 통합, 주민투표 요구 높아지면 따를 수밖에"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

이장우 대전광역시장이 대전충남 행정통합과 관련, "주민투표를 요구하는 시민의 목소리가 커지면 시장은 시민의 뜻에 따를 수밖에 없다"며 다시 한번 주민투표 가능성을 시사했다.이 시장은 26일 주재한 주간업무회의에서 "수도권 일극 체제 극복과 지방 소멸 대응, 글로벌 경쟁력 강화를 위한 시대적 소명이라는 점은 분명하지만, 항구적인 법적·제도적 장치 없이 단순한 물리적 통합으로 비치면 시민 동의를 얻기 어렵다"며 민주적 절차의 중요성을 강조했다.그는 이어 "주민투표를 요구하는 시민의 목소리가 커지면 시장은 시민의 뜻에 따라 움직일 수밖에 없다"며 "절차에 따라 행정안전부 장관에게 주민투표를 요구하게 될 것"이라고 말했다.그는 또 "그 자체가 시민을 최우선으로 존중하는 민주적 절차의 과정"이라며 "대전시가 여러 통계와 수치로 도시 경쟁력이 높아지고 있음이 증명되는 상황에서, 실질적 효과가 없는 통합에 대한 주민투표 요구에 대비하라"고 지시했다.이 시장은 행정통합 논의가 속도전이나 정치적 이벤트로 흐르는 데 대해 경계의 뜻도 내비쳤다. 그는 "통합의 본질은 형식이 아니라 실질"이라며 "법·제도적 장치가 미흡한 상태에서 통합을 밀어붙일 경우, 시민 불안과 반발만 키울 수 있다"고 언급했다. 시민 의견을 전제로 한 충분한 설명과 검증, 그리고 효과가 분명한 제도 설계가 선행돼야 한다는 취지다.한편, 이 시장은 어려운 경제 여건 속에서 자영업자와 서민경제 회복을 위해 상반기 예산을 신속히 집행할 것을 주문했다. 그는 "최근 자영업자들의 체감 경기가 급격히 악화하고 있고, 물가 상승과 비용 부담 증가로 사회 전반의 양극화가 심화되고 있다"며 "공직자들은 성실하게 일하는 시민들이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 현장 중심의 정책 집행과 지원에 더욱 힘써야 한다"고 강조했다.회의에서는 지역 소상공인과 기업 육성 사업의 성과도 공유됐다. 일부 지역 브랜드 육성 사업의 경우 매출이 약 51% 증가하고 고용이 약 75% 늘어나는 등 가시적인 성과를 거둔 것으로 나타났으며, 시는 향후 성장 가능성과 창의적인 아이디어를 가진 기업을 중심으로 지원을 확대해 나간다는 방침이다.이와 함께 이 시장은 철도 건설 등 주요 사회기반시설 사업을 신속히 추진하고, 서류 처리와 정보 전달 과정에서 발생하는 문제점을 점검해 사업 지연을 최소화할 것을 당부했다. 지난 주말 제설 작업 등 현장에서 근무한 직원들의 노고에 감사의 뜻을 전하면서, 새벽·야간 근무 시 안전사고 예방과 근무 여건 관리에도 각별한 주의를 기울이겠다고 밝혔다.