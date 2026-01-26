청주상공회의소, 청년 채용 기업에 연간 1인당 720만 원 인건비 지원

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주상공회의소 충북인력개발원이 '2026년 청년일자리도약장려금 사업'에 참여할 기업을 모집한다.이 사업은 고용노동부와 함께 추진하는 사업으로, 청년 채용 기업에 인건비를 지원해 비수도권 기업의 인력난을 완화하고 청년의 안정적인 지역 정착과 장기근속을 유도하기 위해 마련됐다.지원 대상은 만 15세 이상 34세 이하 청년을 정규직으로 채용한 기업으로, 해당 청년을 6개월 이상 고용 유지할 경우 청년 1인당 1년간 최대 720만 원의 인건비를 지원받을 수 있다.여기에 더해 해당 기업 청년 노동자에게도 지역에 따라 최대 480만 원에서 720만 원의 장려금이 지급된다.올해 모집 규모는 청년 신규 채용 466명이며, 배정 인원 소진 시 조기 종료된다.참여 대상은 5인 이상 우선지원 대상기업 또는 산업단지 내 중견기업이다. 다만, 5인 미만 사업장이라도 △지식서비스 △문화콘텐츠 △신재생에너지 △청년창업기업 △미래유망기업 △지역주력산업 △고용위기지역 소재기업 △특별고용지원기업에 해당할 경우 사업 참여가 가능하다.신청은 고용24(www.work24.go.kr)를 통해 온라인으로 진행되며, 사업 요건과 절차에 대한 자세한 문의는 청주상공회의소 충북인력개발원(☎ 043-263-2669)으로 하면 된다.