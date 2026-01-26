청주상공회의소, 청년 채용 기업에 연간 1인당 720만 원 인건비 지원

청주상공회의소 충북인력개발원이 '2026년 청년일자리도약장려금 사업'에 참여할 기업을 모집한다.
이 사업은 고용노동부와 함께 추진하는 사업으로, 청년 채용 기업에 인건비를 지원해 비수도권 기업의 인력난을 완화하고 청년의 안정적인 지역 정착과 장기근속을 유도하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 만 15세 이상 34세 이하 청년을 정규직으로 채용한 기업으로, 해당 청년을 6개월 이상 고용 유지할 경우 청년 1인당 1년간 최대 720만 원의 인건비를 지원받을 수 있다.
여기에 더해 해당 기업 청년 노동자에게도 지역에 따라 최대 480만 원에서 720만 원의 장려금이 지급된다.
올해 모집 규모는 청년 신규 채용 466명이며, 배정 인원 소진 시 조기 종료된다.
참여 대상은 5인 이상 우선지원 대상기업 또는 산업단지 내 중견기업이다. 다만, 5인 미만 사업장이라도 △지식서비스 △문화콘텐츠 △신재생에너지 △청년창업기업 △미래유망기업 △지역주력산업 △고용위기지역 소재기업 △특별고용지원기업에 해당할 경우 사업 참여가 가능하다.
신청은 고용24(www.work24.go.kr)를 통해 온라인으로 진행되며, 사업 요건과 절차에 대한 자세한 문의는 청주상공회의소 충북인력개발원(☎ 043-263-2669)으로 하면 된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.