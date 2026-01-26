'윤석열 변호인' 윤갑근 변호사, 출마 가능성 열어 놨다

윤석열 변호인으로 활동하고 있는 국민의힘 소속 정치인 윤갑근 변호사가 지방선거 출마와 관련해 "역할을 하겠다"고 밝혀 국민의힘 후보에 이름을 올릴지 관심이 모아진다.
윤 변호사는 사전 예고한 26일 충북도청 기자실을 방문해 지역 언론과 인터뷰를 진행했다.
윤 변호사는 "지사 선거 출마 여부를 묻는 질문에 "생각을 정리 중"이라며 "(윤석열 내란재판) 변론이 종결됐다. 이제 다른 일을 할 때가 됐고, 내 능력과 할 수 있는 일을 고민하고 있다"고 말해 출마 가능성을 열어 놨다.
그는 또 이 자리에서 "충북의 정치 상황을 보면 그 어느 때보다 혼란스럽고, 칭찬보단 비난과 실망만 난무하고 있다"며 "당 안팎의 변수와 혼란스러운 상황을 고려해 생각을 정리한 뒤 곧 구체화한 결론을 밝힐 기회가 있을 것"이라고 예고했다.
정치권에서는 윤 변호사가 일명 '윤어게인 세력'으로 불리는 국민의힘 강성 지지층에 기반해 당내 경선을 통과할 수 있다는 계산이 서면 출마를 결심할 것으로 전망하고 있다.
윤석열 변호인으로 활동한 만큼 정치적 입장은 명확하다. 일관되게 특검의 무리한 기소라고 주장하며 윤석열 무죄를 주장하고 있는 윤 변호사가 출마를 선언할 경우 '찐친윤'의 등장으로 김영한 충북지사나 윤갑근 전 경찰청장 지지층이 옮겨갈 가능성을 배제할 수 없다.
다만 윤 변호사의 출마는 같은 당에서도 비판적인 시각이 존재한다. 합리적 보수를 자처하는 정치인들은 윤석열과 절연을 지방선거의 시작점으로 보는 시각에서 윤 변호사의 등판이 강성지지층의 결집과 중도의 이탈, 선거 패배로 귀결되는 시나리오가 되지 않을까 우려하고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.