'윤석열 변호인' 윤갑근 변호사, 출마 가능성 열어 놨다

큰사진보기 ▲윤석열, 내란 우두머리 혐의 공판 불출석전직 대통령 윤석열씨가 지난 2025년 7월 17일 서울 서초구 서울중앙지법에서 진행될 내란 우두머리 혐의 공판에 나오지 않은 가운데 윤갑근 변호사 등 변호인단이 법원에 들어오고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

윤석열 변호인으로 활동하고 있는 국민의힘 소속 정치인 윤갑근 변호사가 지방선거 출마와 관련해 "역할을 하겠다"고 밝혀 국민의힘 후보에 이름을 올릴지 관심이 모아진다.윤 변호사는 사전 예고한 26일 충북도청 기자실을 방문해 지역 언론과 인터뷰를 진행했다.윤 변호사는 "지사 선거 출마 여부를 묻는 질문에 "생각을 정리 중"이라며 "(윤석열 내란재판) 변론이 종결됐다. 이제 다른 일을 할 때가 됐고, 내 능력과 할 수 있는 일을 고민하고 있다"고 말해 출마 가능성을 열어 놨다.그는 또 이 자리에서 "충북의 정치 상황을 보면 그 어느 때보다 혼란스럽고, 칭찬보단 비난과 실망만 난무하고 있다"며 "당 안팎의 변수와 혼란스러운 상황을 고려해 생각을 정리한 뒤 곧 구체화한 결론을 밝힐 기회가 있을 것"이라고 예고했다.정치권에서는 윤 변호사가 일명 '윤어게인 세력'으로 불리는 국민의힘 강성 지지층에 기반해 당내 경선을 통과할 수 있다는 계산이 서면 출마를 결심할 것으로 전망하고 있다.윤석열 변호인으로 활동한 만큼 정치적 입장은 명확하다. 일관되게 특검의 무리한 기소라고 주장하며 윤석열 무죄를 주장하고 있는 윤 변호사가 출마를 선언할 경우 '찐친윤'의 등장으로 김영한 충북지사나 윤갑근 전 경찰청장 지지층이 옮겨갈 가능성을 배제할 수 없다.다만 윤 변호사의 출마는 같은 당에서도 비판적인 시각이 존재한다. 합리적 보수를 자처하는 정치인들은 윤석열과 절연을 지방선거의 시작점으로 보는 시각에서 윤 변호사의 등판이 강성지지층의 결집과 중도의 이탈, 선거 패배로 귀결되는 시나리오가 되지 않을까 우려하고 있다.