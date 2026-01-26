서울에서 '돌봄'과 '연대경제'를 결합한 시민 네트워크가 출범한다

AD

■ 행사 개요

행사명 : 서사봄넷 창립총회 및 정책 토크

일시: 2026년 1월 29일(목) 16:00~18:00

창립총회: 16:00~16:40

정책토크: 16:40~18:00

장소: 서울시의회 제2대회의실

(서울 중구 덕수궁길 15, 서소문 청사 2동 2층)

주관: 서울사회연대경제돌봄네트워크

후원: 서울시의회 이상훈 시의원, 오금란 시의원

서울사회연대경제돌봄네트워크(약칭 '서사봄넷')는 오는 1월 29일 서울시의회 제2대회의실에서 창립총회와 정책 토크를 개최하며 공식 활동을 시작한다. 이번 출범은 급격한 돌봄 수요 증가와 인구구조 변화 속에서 지역 기반의 돌봄 생태계를 강화하려는 움직임이 본격화되는 흐름과 맞물려 있다.이번 행사는 오후 4시 창립총회로 시작된다. 총회에서는 네트워크 구성 취지, 조직 운영 방식, 연간 사업계획 등이 공유된다. 이어 오후 4시 40분부터 6시까지 '우리가 꿈꾸는 서울돌봄합돌봄'이라는 제목의 정책 토크가 진행된다.토크에는 사회연대경제 영역에서 활동하는 다양한 돌봄 주체들이 참여해 △지역사회 돌봄의 공공성 △돌봄 일자리와 지속가능성 △민·관 협력 모델 △서울시 정책 개선 방향 등 현실적 의제를 다룰 예정이다.행사 중간에는 서울시50플러스재단이 돌봄 관련 일자리사업을 약 5분간 안내하며, 보다 구체적 사항은 행사 종료 후 개별 질의응답으로 진행된다. 주최 측은 "정책 토론과 정보 공유, 그리고 현장 네트워킹 기능을 모두 담은 구조로 설계한 것"이라고 밝혔다.서사봄넷은 "돌봄을 더 이상 가족이나 개인의 책임으로 떠넘길 수 없다"는 문제의식을 밝히고 있다. 특히 초고령사회 진입, 영유아 돌봄 공백, 노인장기요양제도 부담, 청년 간병 문제 등 다양한 현장이 맞물리며, 돌봄은 단일 부처나 제도로 해결될 수 없는 '사회적 의제'로 확장되고 있다.서사봄넷은 이 같은 현실에 대응하기 위해 연대경제 관점을 도입했다. 사회적기업, 협동조합, 마을조직 등 다양한 시민 기반 주체들이 참여해 공공의 틈을 메우는 방식이다. 주최 측은 "시민이 돌봄의 주체이자 수혜자가 되는 구조를 만들어야 한다"고 말했다.서울시는 돌봄SOS서비스, 사회서비스원 확대, 초등돌봄 강화 등 정책을 펼쳐왔지만, 지속가능성과 일자리 문제는 여전히 과제로 꼽힌다. 특히 돌봄노동이 저임금·비정규·감정노동이라는 구조에 놓여 있는 만큼, 공공 역할뿐 아니라 지역 기반 연대경제 모델의 필요성이 제기되고 있다. 서사봄넷은 향후 △정책 제안 △현장 네트워크 형성 △민·관 협치 구조 참여 △사업 개발 등을 추진할 계획이다.행사 주최 측은 "실제 정책과 시스템을 바꾸기 위해서는 시민 기반의 목소리와 연대가 필요하다"며 "서울이 돌봄 도시로 전환되는 과정에 함께 참여했으면 한다"고 말했다.오는 29일 열리는 창립총회는 서울 시민사회 돌봄 의제가 어디로 향할 것인지를 가늠할 만한 출발점이 될 것으로 보인다.