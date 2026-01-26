2026섬박람회 대비… 여수시, 안전한 도시 만들기 총력

큰사진보기 ▲안전문화운동여수시가 2026여수세계섬박람회를 앞두고 시민 스스로 안전을 인식하고 실천하는 생활 중심 안전문화운동을 전면적으로 추진한다. ⓒ 여수시 관련사진보기

여수시가 2026여수세계섬박람회를 앞두고 시민 스스로 안전을 인식하고 실천하는 생활 중심 안전문화운동을 본격 추진한다. 일회성 캠페인을 넘어 일상 전반에 안전수칙이 자연스럽게 스며들 수 있도록 시민 참여형 정책을 강화하겠다는 구상이다.시는 가정과 학교, 직장, 교통 등 생활 전 영역에서 예방 중심의 안전문화가 자리 잡을 수 있도록 교육·캠페인·홍보·진단·보험 등 5개 분야를 연계한 안전 정책을 단계적으로 추진한다. 행정 주도의 관리에서 벗어나 시민 체감형 안전 환경을 조성하는 데 초점을 맞췄다.먼저 연령대별 눈높이에 맞춘 체험형 안전교육인 '맞춤형 안전학당'을 운영한다. 지난해에는 65세 이상 어르신 6500여 명과 미취학 아동 2,400여 명이 참여했다. 올해는 교육 대상을 확대해 상시 운영 체계로 전환한다. 이를 통해 안전 행동을 단순 인식에 그치지 않고 실제 생활 속 실천으로 이어지도록 한다는 계획이다.계절과 상황에 맞춘 '생활 속 안전문화 캠페인'과 '안전사고 예방 홍보방송'도 병행한다.특히 2026여수세계섬박람회를 대비해 시민과 방문객을 위한 안전 행동 요령을 쉽게 전달하고, 민·관 합동 캠페인을 중심으로 현장 홍보를 강화할 방침이다.재난 대응 역량 강화를 위한 진단도 이어진다. 여수시는 지난해에 이어 전 시민을 대상으로 '재난 안전 인식도 진단'을 실시해 생활안전, 사회재난, 자연재난에 대한 개인별 대응 수준을 점검한다. 진단 결과는 맞춤형 안전교육과 예방 정책 수립의 기초 자료로 활용된다.이와 함께 '시민안전보험'을 통해 이중 안전망도 구축한다. 여수시에 주민등록을 둔 시민은 별도 절차 없이 자동 가입되며, 현재 총 30개 항목이 보장 대상이다. 시는 온열·한랭질환 진단비 등 3개 신규 보장 항목 추가도 검토 중이다.여수시 관계자는 "2026여수세계섬박람회를 계기로 시민과 방문객 모두가 안심할 수 있는 도시 환경을 만드는 것이 목표"라며 "생활 속 작은 안전 실천이 곧 도시의 안전 수준을 높이는 만큼 시민들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.